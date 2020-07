Augsburger Prozess um ausgesetztes Baby: Plädoyers gehalten

Dramatischer kann ein Menschenleben nicht beginnen: Unmittelbar nach der Geburt hat eine Mutter in Nordschwaben vergangenes Jahr ihr Baby sich selbst überlassen. Nach eineinhalb Tagen entdeckte ein Anwohner den Säugling. Die 32-Jährige muss sich zurzeit vor dem Augsburger Landgericht verantworten.

Am Dienstag wurden die Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft forderte sechs Jahre und drei Monate Haft für die Mutter - wegen versuchten Totschlags. Die Ermittler haben nach eigenen Angaben berücksichtigt, dass die Frau geistig eingeschränkt ist - was ein Gutachter bestätigt hat - und die Tat gestanden hat.

Verteidigung plädiert auf maximal drei Jahre Haft

Die Verteidigung plädierte auf eine Freiheitsstrafe von "nicht über drei Jahren". Eine höhere Gefängnisstrafe wäre aus ihrer Sicht angesichts der Umstände - insbesondere der intellektuellen und emotionalen Fähigkeiten der Angeklagten, nicht angemessen. Die Angeklagte selbst wollte sich zu den Plädoyers nicht äußern. Sie hatte die Tat allerdings schon eingeräumt.

Die Mutter hatte den gerade auf die Welt gekommenen Buben im Juli 2019 bei Blindheim im Landkreis Dillingen nachts in hohem Gras auf einer Wiese zurückgelassen, nachdem sie dort allein entbunden hatte. Etwa 34 Stunden lang lag der Säugling unversorgt in der Wiese, ehe ein Anwohner das wimmernde Kind in lebensbedrohlichem Zustand entdeckte.

Ärzte konnten ausgesetztes Baby retten

Das Baby wurde von einem Rettungshubschrauber ins Augsburger Universitätsklinikum gebracht. Dort kämpften die Mitarbeiter noch tagelang um das Leben des Buben, der auch noch eine Blutvergiftung erlitt und drei abgestorbene Zehen amputiert bekam. Letztlich überlebte der Säugling und kam später zu einer Pflegefamilie.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau ihren Buben auf der Wiese sterben lassen wollte, um sich nicht um das Kind kümmern zu müssen. Die Frau, die bereits zwei Kinder hat, habe nicht genau gewusst, wer der Vater des Buben sei. Wenige Stunden nach der Entdeckung des Kindes wurde die Mutter in ihrer Wohnung in Dillingen festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Am kommenden Dienstag soll das Urteil fallen.

