Der psychiatrische Gutachter hatte den Angeklagten in der JVA Gablingen ausgiebig befragt.

"Keine psychiatrische Diagnose"

"Es gibt hier keine psychiatrische Diagnose zu stellen". Allerdings neige der Angeklagte dazu, Probleme wegzuleugnen. Er habe wenig "Leistungs- oder Anstrengungsbereitschaft", sei konfliktscheu und schlage sich mit Notlügen durch, sei nie recht erwachsen geworden und schon früh mit Ecstasy und Haschisch in Kontakt gekommen. Später habe er auch Kokain und Heroin konsumiert.

Keine Hinweise auf einen Alternativtäter

Es gibt keine Hinweise auf einen Alternativtäter, sagte der Hauptermittler der Kripo am Montag im Zeugenstand. Der Beamte hatte zuvor ausgeführt, dass DNA-Spuren des Angeklagten an Körperstellen der toten Prostituierten gefunden worden seien, die auffällig seien, etwa an den Füßen und in den Socken der Frau. Dort habe sie immer ihren Liebeslohn versteckt.

Fall liegt 25 Jahre zurück

Der 50-Jährige Augsburger wird beschuldigt, 1993 die Prostituierte Angie B. niedergeschlagen und erwürgt zu haben, um ihre Tageseinnahmen zu rauben. Außerdem soll er die Frau mit einem hölzernen Möbelfuß malträtiert haben. Das Holzstück wurde neben der Leiche der Frau an einem Bahndamm im Landkreis Augsburg gefunden und gilt als wichtiges Indiz. Im aktuellen Verfahren muss das Gericht beantworten, ob ein derartiger Mord nach 25 Jahren noch aufgeklärt werden kann – ohne Geständnis. Denn der Angeklagte schweigt bislang, auch das Einschleusen von zwei verdeckten Ermittlern in seinen Bekanntenkreis hat zu keinem konkreten Ergebnis geführt.

Treffer in DNA-Datenbank

Auf den Mann aufmerksam geworden sind die Ermittler durch einen Treffer in der DNA-Datenbank, als der Angeklagte wegen eines Drogen-Delikts erkennungsdienstlich behandelt worden war und sein Erbgut zu einer Spur am Tatort passte. Die Beweisaufnahme ist geschlossen. Am 1. April folgen die Plädoyers von Anklage und Verteidigung.