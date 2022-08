Augsburger Plärrer öffnet - Bier wird teurer

Am Abend beginnt mit dem Augsburger Herbstplärrer Schwabens größtes Volksfest. Um 18 Uhr eröffnet Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) den Plärrer traditionell mit dem Fassanstich im Festzelt Schaller. Die Stimmung sei prächtig, sagt Josef Diebold vom Schaustellerverband Schwaben. Die Freude sei groß, dass nach dem sehr erfolgreichen Osterplärrer nun auch der Herbstplärrer erstmals nach der Corona-Pause stattfinden kann. Der Plärrer wartet mit vielen Buden und Fahrgeschäften für Kinder und Erwachsene auf, unter anderem einer Geisterbahn, einem Riesenrad oder auch einer rasanten Wilden Maus.

Schaustellerverband betont Sicherheit

Die Sicherheit der Fahrgäste stehe an erster Stelle, betonte Diebold, die Fahrgeschäfte würden gründlich geprüft. Wie schon am Osterplärrer stünden mit Blick auf Corona und Hygiene mehrere Desinfektionsspender für die Gäste bereit. In den beiden Festzelten seien Ventilatoren in den Dächern verbaut, um für eine bessere Luftzirkulation zu sorgen. Er mache sich keine Sorgen wegen steigender Infektionszahlen, sagte Diebold. Denn der Plärrer sei eine Freiluft-Veranstaltung, die für die Menschen sehr sicher sei.

Keine Corona-Auflagen von der Stadt

Nach dem Osterplärrer habe man keinen merklichen Anstieg an Infektionen beobachten können. Das sieht auch die Stadt Augsburg so: Der Frühlingsplärrer 2022 als erster großer Plärrer mit Festzeltbetrieb seit Beginn der Pandemie sei im Nachgang nicht auffällig gewesen, teilt die Stadt mit. Das Gesundheitsamt rechnet für den Herbst mit einem ähnlichen Anstieg der Infektionszahlen nach dem Ende der Sommerferien wie in den zurückliegenden Jahren auch. Seitens der Stadt Augsburg gebe es keine eigenen Corona-Auflagen für den Plärrer.

Bier wird teurer

Der Bierpreis in den Festzelten sei um 30 bis 40 Cent gestiegen, sagt Josef Diebold. Auf 10,80 Euro pro Maß im Festzelt Schaller und 10,70 Euro im Binswanger-Zelt. Das liege an den gestiegenen Rohstoffpreisen. Bezahlen können Besucher auch mit dem "Plärrer-Taler". Diese nur am Volksfest gültige Währung hat nach Angaben der Stadt einen Gegenwert von einem Euro. Den Taler kann man in den Kundencentern der Stadtwerke Augsburg für 80 Cent erwerben. Das Angebot gilt allerdings nur für Kundinnen und Kunden der Stadtwerke. Ansonsten bleiben die Preise auf dem Plärrer stabil, trotz der steigenden Energiekosten, sagt Diebold. Eine Umlegung auf die Gäste gebe es heuer nicht. Im kommenden Jahr werde die Situation aber neu bewertet.

Der Plärrer geht bis zum Sonntag, den 11. September. Normalerweise besuchen 500.000 bis 600.000 Menschen das Fest. Am Osterplärrer waren es laut Schaustellerverband aber deutlich mehr Besucher.