Augsburger Skandal-Pflegeheim: Was bisher passiert ist

Vor knapp zwei Wochen hat der BR über massive Pflegemissstände in dem Augsburger Seniorenheim Ebnerstraße berichtet. Seit dem Wochenende ist das Haus geschlossen und am Dienstag ist es Thema im Gesundheitsausschuss. Das Gesundheitsministerium legt den Abgeordneten einen Bericht zu dem Seniorenheim vor.

BR-Bericht über Missstände, Prüfung, Corona-Ausbruch

Als der BR am 9. Februar über die Vorfälle berichtet, ist das Entsetzen in der Öffentlichkeit groß. Den Recherchen zufolge hatten einige Bewohner des Heims teilweise zu wenig Essen und Trinken bekommen, die falschen Medikamente erhalten oder ihre Wunden waren unversorgt geblieben. Mitarbeiter des Gesundheitsamts und des Landesamts für Gesundheit nehmen das Heim in der Ebnerstraße daraufhin erneut unter die Lupe und stellen deren Angaben nach fest, dass nicht genügend Pflegefachkräfte zur Versorgung der Bewohner vor Ort sind. Ein Corona-Ausbruch in der Einrichtung kommt hinzu.

Seniorenheim Ebnerstraße: Verlegung, Ultimatum, Räumung

Als der Heimbetreiber offenbar immer noch kein qualifiziertes Personal abstellt, zieht die Stadt die Notbremse und verlegt erste Bewohner. Das Gesundheitsamt stellt dem Heim-Betreiber zudem ein Ultimatum: Wenn er das vorgeschriebene Personal nicht vorweist, wird die Einrichtung geschlossen. So geschieht es dann auch am vergangenen Wochenende. Rund 70 alte Menschen werden in einem organisatorischen Kraftakt per Krankentransport in andere Pflegeeinrichtungen im Stadtgebiet gebracht. Laut dem Augsburger Sozialreferenten Martin Schenkelberg haben einige der alten Menschen gravierende gesundheitliche Probleme, weil man sich nicht ausreichend um sie gekümmert habe.

Auf BR-Anfrage schreiben die Pflegekassen, man wolle den Vertrag mit dem Träger beenden. Bei der Stadt wappnet man sich jetzt gegen einen möglichen Rechtsstreit mit dem Heimbetreiber und prüft, was mit dem Gebäude an der Ebnerstraße im Stadtteil Oberhausen passieren soll. Die Heimleitung hat bis zur Räumung jegliche Pflegemängel bestritten.

Politik will Aufarbeitung fortsetzen

Vor knapp einem Jahr hatten BR-Recherchen in einem Heim desselben Trägers in der Seniorenresidenz Schliersee ebenfalls massive Pflegemängel aufgedeckt. Es musste Ende September schließen. Grüne, SPD und FDP haben nach dem neuen Fall in Augsburg bereits angekündigt, die politische Aufarbeitung rund um die Skandalheime fortzusetzen.

Heime in Schliersee und Augsburg eng verbunden

Betreiber des Seniorenheims Ebnerstraße ist die S.O.Nursing Homes GmbH. Sie gehört zu Sereni Orizzonti, einem Konzern, der in Italien immer wieder Negativschlagzeilen macht. Die Firma betrieb auch die inzwischen geschlossene Seniorenresidenz Schliersee. Dieses Heim beschäftigt derzeit zwei Staatsanwaltschaften, die Zentralstelle zur Bekämpfung von Korruption und Betrug im Gesundheitswesen (ZKG) in Nürnberg sowie die Staatsanwaltschaft München II. Es geht um den Verdacht auf Abrechnungsbetrug und um mutmaßliche Körperverletzungsdelikte an 88 Bewohnern sowie 17 Todesfälle.