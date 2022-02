Augsburger Pflegeheim jetzt komplett geräumt

Zu wenig Pflegekräfte nach Corona-Infektionen

34 Bewohner des Heims waren schon seit Mittwoch in andere Einrichtungen gebracht worden. Der Träger des Heims konnte nach Angaben der Stadt nach dem Corona-Ausbruch nicht mehr genügend Pflegekräfte zur Betreuung bereitstellen. Die Bewohner würden in Augsburg, aber auch in umliegenden Landkreisen untergebracht, sagte die Stadtsprecherin.

Pflegeheim ist nicht rechtlich geschlossen

"Damit wäre das Haus dann zwar leer", sagte die Sprecherin. Im verwaltungstechnischen und rechtlichen Sinn geschlossen sei die Einrichtung damit aber nicht. Ob und wann es zu einer Schließung komme, werde "zeitnah kommuniziert".