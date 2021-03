Augsburger Pathologe belegt hohe Sterblichkeit durch Corona

Bruno Märkl und seine Kollegin Tina Schaller haben seit Monaten viel zu tun. Ihr Arbeitsplatz ist der Seziersaal im Untergeschoss des Augsburger Uniklinikums. 130 Obduktionen an verstorbenen Covid-Patienten haben die beiden Pathologen dort bislang durchgeführt. Für Bruno Märkl steht dabei zweifelsfrei fest: Die Menschen, die auf den Intensivstationen landen, sterben an Covid und nicht mit.

Anfeindungen im Internet

Für diese klare Aussage und für seine Veröffentlichungen, die sie belegen, wird der Augsburger Pathologe von Corona-Leugnern im Internet zum Teil massiv beschimpft und sogar mit Nazi-Ärzten verglichen. Bruno Märkl ist das egal. Denn das Virus ist hochgefährlich, sagt er.

Lungenbläschen werden zu teigiger Masse

Seine Kollegin Tina Schaller kann unter dem Mikroskop zeigen, warum das so ist. Bei Gewebeproben einer verstorbenen Corona-Patientin ist statt funktionierender Lungenbläschen nur noch eine teigige Masse zu sehen. "Das ist etwas, was wir erst seit einem Jahr kennen. Wir kennen solche Veränderungen erst seit Covid", so Tina Schaller.

Corona lässt Patienten innerlich ersticken

Die Gewebeschädigung lässt die Patienten quasi innerlich ersticken. Dass die Infektionszahlen wieder steigen, macht den Augsburger Experten daher große Sorgen. "Die neuen Varianten sind sehr gefährlich, ansteckender und die britische Variante verläuft tödlicher", so Bruno Märkl.

Märkl: Ohne Covid würden die meisten noch leben

Die meisten der Corona-Patienten, die er bisher obduziert hat, würden noch leben, wenn sie sich nicht mit Covid infiziert hätten. Da ist sich der Augsburger Pathologe sicher. Umso weniger kann er verstehen, dass immer noch viele Menschen Einschränkungen und Corona-Regeln nicht akzeptieren wollen: "Wenn man sieht, dass da tausende von Leuten eng an eng zum Demonstrieren gehen, dann verzweifelt man daran, weil es dazu führt, dass es nicht besser werden kann."

Pathologen rechnen mit viel Arbeit

Bruno Märkl und sein Team haben dagegen keine Zeit zu demonstrieren – sie haben in den vergangenen Monaten so viel gearbeitet wie nie. Sein Team kommt inzwischen an seine Grenzen, meint Märkl: "Die Sterbezahlen hängen ja immer so zwei, drei Wochen nach. Sieht so aus, als würden wir nicht weniger Arbeit haben – leider."