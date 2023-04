Augsburger Panther – Viel Arbeit nach Klassenerhalt auf dem Sofa

"Wir dürfen uns nicht kleiner machen als wir sind, auch wenn wir sportlich ab- und auf dem Sofa wiederaufgestiegen sind", sagt Christof Kreutzer beim Besuch im BR Studio Augsburg und skizziert eine klare Vision, wie er die Panther wieder zu alter Stärke führen möchte: "Die Mannschaft wird ein neues Gesicht bekommen, das ist Fakt. Und das müssen wir auch machen, denn es war klar, dass wir nach der letzten Saison etwas verändern müssen. Darin liegt aber auch eine Chance: Zusammen mit unseren tollen Fans können wir zu einer Einheit werden, die allen Spaß macht."

Panther versuchen Neustart nach sportlichem Abstieg

Die letzte Saison in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) hat den Fans hingegen wenig Spaß gemacht. Die Panther haben sie als Vorletzte abgeschlossen, womit sie rein sportlich aus der DEL abgestiegen wären. Da aber in der DEL 2 keines der drei aufstiegsberechtigten Teams Kassel, Krefeld und Dresden das Finale erreicht hat, bleibt Augsburg erstklassig. Für Kreutzer, der seine Planung zunächst mit dem Fokus "Wiederaufstieg" angegangen war, ein Geschenk: "Unsere Planungen waren zu 95 Prozent auf die DEL 2 ausgerichtet, jetzt bleiben wir in der DEL. Ich sehe uns in gewisser Weise als Aufsteiger, wir haben nicht so viel zu verlieren."

Reizvoller DEL-Standort Augsburg

Und mit dem Klassenerhalt zeigt sich laut Kreutzer nun, dass Augsburg ein attraktiver Eishockey-Standort ist: "Wir sind ein sehr reizvoller Klub mit einem guten Namen für viele Spieler, weil der Verein in den letzten Jahren so gut geführt wurde. Deshalb ist der Standort ein großes Plus, keine Frage." Der Augsburger Eislaufverein von 1878 ist nicht nur der älteste Eislaufverein Deutschlands, die Panther sind auch eines von lediglich fünf Gründungsmitgliedern der DEL, die nie abgestiegen sind und damit nun in ihre 30. DEL-Saison gehen.

Kreutzer aus Uerdingen, nicht Krefeld

Christof Kreutzer verbrachte seine Eishockey-Karriere zum größten Teil in Düsseldorf. Insgesamt 40 Jahre war er als Spieler, Trainer und Manager in der Organisation der Düsseldorfer EG. Geboren allerdings wurde er auf der anderen Rheinseite, worauf er großen Wert legt. "Ich bin gebürtiger Uerdinger, nicht Krefelder", präzisiert Kreutzer mit einem Lächeln. Uerdingen wurde mittlerweile von Krefeld eingemeindet, das sei für Rheinländer eben ein Unterschied.

Lieber Trainer als Manager

Die grundsätzliche Frage, ob er selbst lieber als Trainer an der Bande steht, oder – wie bei seinem letzten Klub, den Schwenninger Wild Wings – als Manager auf der Tribüne sitzt, beantwortet Kreutzer übrigens recht eindeutig: "Ich arbeite sehr gern eng mit den Spielern auf dem Eis, deshalb macht mir das Trainer-Dasein ein Stück weit mehr Spaß. Wenn ich beides aber auf diese Weise kombinieren kann, dann ist es perfekt für mich."

"Nie wieder" Trainer und Manager in Personalunion

Nach drei Jahren als Trainer und Manager bei seinem Heimatclub Düsseldorfer EG wollte Kreutzer 2017 eigentlich nie wieder beide Positionen in Personalunion ausüben. Bei den Panthern in Augsburg macht Kreutzer allerdings nun genau das, und zwar aus gutem Grund: Bei den Panthern habe er nichts mit zeitraubenden, organisatorischen Dingen wie Reisebuchungen, Diskussionen mit dem Verband oder der nationalen Anti-Dopingorganisation NADA zu tun, erklärt er: "Ich kann meinen Fokus rein auf das Sportliche und die Kaderzusammenstellung richten."

Klassenerhalt eröffnet Möglichkeiten bei der Kaderplanung

In den kommenden Wochen geht es daher weiter darum, einen schlagkräftigen Kader für die kommende DEL-Saison zusammenzustellen. Dabei könne er als neuer sportlicher Leiter "auf das sehr gute Netzwerk der Panther zurückgreifen." Seit dem Klassenerhalt hat die Kaderplanung nun noch einmal an Dynamik gewonnen, der Umbau des Kaders schreitet voran. Die Panther seien nun auch wieder für viele ausländische Spieler interessant. Dennoch will Kreutzer an dem bisher Ziel, "jünger und deutscher" zu werden, festhalten: "Wir sind offen für viele Ausländerpositionen. Du musst aber einen Kader zusammenstellen, der den richtigen Mix hat. Das ist nicht immer nur eine Geldfrage, sondern oft auch eine Frage des Zeitpunkts."

Panther mit Pre-Playoff-Platz 10 als Saisonziel

Die Aufbruch-Stimmung mit Christof Kreutzer ist rund um das Curt-Frenzel-Eisstadion deutlich zu spüren, doch der Hoffnungsträger bremst die Erwartungen: "Wir – genauso wie sechs, sieben andere Clubs auch – müssen uns immer Gedanken um den Klassenerhalt machen. Das müssen wir so akzeptieren, weil es realistisch ist. Unser Ziel sollte es aber natürlich sein, so hoch wie möglich zu kommen. Platz zehn – die Pre-Playoffs – irgendwie zu erreichen, das wäre optimal."

In Eishockey-Augsburg wäre man damit nach zwei verkorksten Jahren wohl sehr zufrieden, das hat der Neue, der zentral in der Innenstadt wohnt und viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, schon festgestellt: "Man merkt, wie sehr die Stadt das Eishockey verfolgt. Manchmal wird man auch angesprochen, aber immer sehr freundlich und aufmunternd. Die Leute wünschen mir meistens viel Glück und Erfolg."