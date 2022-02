Augsburger Panther entlassen Trainer Pederson und Beaulieu

Die Augsburger Panther trennen sich von ihrem Cheftrainer Mark Pederson und seinem Assistenten Pierre Beaulieu. Die beiden Kanadier hatten erst zu Saisonbeginn in Augsburg übernommen, die anhaltende Talfahrt allerdings zu keiner Zeit wirklich stoppen können.

Lothar Sigl, geschäftsführender Gesellschafter der Panther, fühlte sich daher zu der Trennung gezwungen: "Auch wenn Trainerwechsel während der laufenden Spielzeit in der Clubhistorie selten unser Stil waren, so sehen wir jedoch in dieser Phase der Saison Handlungsbedarf. Wir benötigen dringend Resultate, um schnellstmöglich unsere Ziele zu erreichen. Mark und Pierre wünschen wir für ihre sportliche und private Zukunft nur das Beste."

Panther hoffen noch auf Qualifikation für die Playoffs der DEL

Im Moment liegen die Panther nach vielen Spielabsagen und -verlegungen nur auf Platz elf der Deutschen Eishockeyliga (DEL) und müssen um die Playoffs der besten zehn Teams bangen. Die Panther wollen die Olympia-Unterbrechung der Liga nun zu einem Neustart nutzen. Der neue Cheftrainer soll in Kürze vorgestellt werden und dann am 13. Februar in Iserlohn erstmals an der Bande stehen. Ihm bleiben dann 19 Spiele um das Ziel "Playoffs" zu erreichen.

Pederson seit 2021 beim AEV

Mark Pederson kam nach der Entlassung von Tray Tuomie im vergangenen Jahr zum AEV. Zuvor hatte Pederson den dänischen Club Esbjerg Energy trainiert. Das Team wurde mit ihm zwei Mal Meister und einmal Vizemeister. Beaulieu hatte vor seiner Zeit in Augsburg unter anderem in Krefeld und in Österreich in Linz, Klagenfurt und Innsbruck gearbeitet.