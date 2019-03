12.03.2019, 13:13 Uhr

Vor Playoffs: AEV-Coach Moeser zuversichtlich

Die Augsburger Panther starten am Abend (12.3., 19.30 Uhr) in die Viertelfinal-Playoffs zur Deutschen Eishockey-Meisterschaft. Die Düsseldorfer EG ist zu Gast in Augsburg. Die Mannschaft ist "heiß", sagt Coach Duanne Moeser.