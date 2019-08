Augsburger Panther-Fans freuen sich auf Europa

Die Augsburger Panther starten ihre Premiere in der Champions Hockey League mit dem Charter-Flieger gen Schweden. Fast am Polarkreis heißt der Premieren-Gegner Lüleo Hockey. Ein Dauergast in der Champions Hockey League, die mit der Fußball Champions League vergleichbar ist. In Lüleo scheint der AEV nur Außenseiter. Trotzdem werden das Team wohl rund 300 Fans unterstützen.

Panther sehen sich auf Augenhöhe

Zwei Tage später am Samstag sollen es dann sogar bis zu 700 Anhänger sein. Mit den Belfast Giants aus Nordirland sehen sich die Panther nämlich durchaus auf Augenhöhe. Spätestens dann will die Truppe von Coach Tray Tuomie den 1.Sieg in der CHL einfahren.