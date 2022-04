Augsburger Osterplärrer: Ein Fest wie lange nicht

"Ein Plärrer der Superlative": Das sei der diesjährige Osterplärrer in Augsburg, so Josef Diebold, Sprecher des Schwäbischen Schaustellerverbandes. Der Ansturm sei riesig: Die Besucher kommen sogar aus Regionen weit über die Grenzen Augsburgs hinaus, aus dem Allgäu und bis aus Österreich. An den Wochenenden habe man bereits zweimal ein Festzelt wegen Überfüllung schließen müssen, alle 3.500 Sitzplätze waren belegt. Man merke den Leuten an, dass "es einen ungeheuren Nachholbedarf gibt, was das Feiern betrifft", so Diebold als Zwischenbilanz.

Trotz Ansturm bislang ein friedlicher Plärrer

Auch aus der Sicht der Polizei und Rettungskräfte läuft beim Osterplärrer 2022 bis auf wenige Ausnahmen alles rund. Nur am vergangenen Freitag habe es "Einsätze im Minutentakt gegeben", dabei ging es vor allem um Schlägereien und kleinere Körperverletzungen sowie Beleidigungen. Die Polizei habe 36 Platzverweise und 68 Jugendschutzkontrollen verzeichnet. Sechs Mal mussten hilflose Personen in Gewahrsam genommen werden, so Robert Maschke, Chef der zuständigen Polizeiinspektion Augsburg-Mitte.

Weniger BRK-Einsätze als sonst

Das Bayerische Rote Kreuz verzeichnete etwas weniger Einsätze als sonst am Plärrer, knapp 100 Mal habe man ausrücken müssen. Der Stadtjugendring, der mit rund 10 Streetworkern am Plärrer im Einsatz ist, berichtete ebenfalls von ruhigem Betrieb ohne größere Zwischenfälle unter Jugendlichen.

Festwirte haben nach zwei Pandemiejahren zu kämpfen

Schwierig wird es allenfalls für die Festwirte: Sie müssen den Run aufs Zelt mit einer dünnen Personaldecke stemmen. Seit Corona seien Bedienungen und versierte Küchenhilfen äußerst rar, so Festwirt Thomas Kempter.

Zerdepperter Bierkrug Klick-Hit im Internet

Neu ist für das Traditionsvolksfest heuer der Auftritt auf der Internet-Plattform TikTok – und der schlug gleich richtig ein: Das Video vom Anstich, bei dem Oberbürgermeisterin Eva Weber dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder versehentlich den von ihm hingehaltenen Maßkrug zerdeppert, wurde bis jetzt knapp eine halbe Million Mal geklickt. Der Augsburger Osterplärrer geht noch bis Sonntag, 1. Mai.