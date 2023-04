Augsburger Osterplärrer beginnt: Bierpreis erstmals über 11 Euro

Ab Ostersonntag soll er in den kommenden zwei Wochen mehr als eine halbe Million Menschen anlocken: Der Augsburger Frühjahrsplärrer, Schwabens größtes Volksfest für Groß und Klein. Schon seit dem Vormittag ist das Festgelände geöffnet, offiziell beginnt das Fest am Nachmittag dann mit dem traditionellen Fassanstich durch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Für das Bier müssen die Menschen heuer tiefer in die Tasche greifen: Erstmals kostet eine Maß mehr als elf Euro.

Schausteller spüren den Fachkräftemangel

Klassiker wie Autoscooter, Riesenrad und Break Dance warten auf die Besucherinnen und Besucher, aber auch eine Familienachterbahn im Wild-West-Design oder der "Take-Off" mit rotierenden Gondeln. Allerdings: Weil Fachkräfte fehlten, hatte sich der Aufbau der Geschäfte bis zur letzten Minute gezogen, berichtet Josef Diebold vom Schwäbischen Schaustellerverband . "Wir haben hochkomplexe Anlagen, wie das Riesenrad oder Achterbahnen. Wir haben Mitarbeiter in der Pandemie verloren, die auch sehr sicher in der Höhe arbeiten können. Das ist nicht jedermanns Sache. Wir haben im Moment eine große Fluktuation", sagt Diebold. Für den Betrieb der Fahrgeschäfte sei aber genügend Personal vorhanden.

Wirte und Schausteller freuen sich auf den Osterplärrer, trotz Ukrainekriegs und Preissteigerungen: "Ein Volksfest ist auch dafür da, die Menschen abzulenken, sie ein bisschen zur Normalität, Freude, zum Lächeln zurückzubringen, auch wenn es nur für den Moment ist. Es ist was für die Seele", sagt Diebold.

Erstmals Videoüberwachung auf dem Festgelände

Für die Sicherheit auf dem Osterplärrer sollen Taschenkontrollen sowie Beton-Barrieren an den Eingängen sorgen. Neu ist in diesem Jahr die Videoüberwachung auf dem Festgelände: Insgesamt acht festinstallierte Kameras sollen der Polizei jederzeit einen Überblick über große Menschenansammlungen verschaffen. Die Polizei versichert, dass nur sie Zugriff auf diese Bilder habe und alle Anforderungen beim Datenschutz erfüllt würden. In den Bierzelten soll es aber keine Polizei-Kameras geben.

Eine "mobile Wache" des städtischen Ordnungsreferats ist zudem Anlaufstelle für Frauen, die auf dem Volksfest von Männern bedrängt werden. Die Stadt will damit außerdem gezielt Migranten Hilfe anbieten und Übergriffen möglichst früh entgegentreten.

Mit dem "Plärrer-Taler" wird es günstiger

Laut Augsburger Stadtwerken wird auch in diesem Jahr der Plärrer mit 100 Prozent Ökostrom aus regenerativen Quellen versorgt. Die Stadtwerke bieten zudem zusätzliche Busse an: Sie fahren am Ostersonntag und am Ostermontag sowie an den Freitagen und Samstagen ab 19 Uhr vom Hauptbahnhof zum Plärrer.

Zudem gibt es wieder den "Plärrer-Taler" in den Kundencentern der Stadtwerke. Mit dem Taler sparen Volksfestbesucher 20 Prozent an allen Buden auf dem Plärrer. Der Plärrer-Taler kostet 80 Cent und hat einen Gegenwert von einem Euro. Der Osterplärrer dauert zwei Wochen und geht noch bis zum 23. April.