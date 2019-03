Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl will aufhören

Die Pressekonferenz in Augsburg war mit Spannung erwartet worden. Schließlich ist es auch überregional von großem Interesse, wen die CSU bei der anstehenden Kommunalwahl in der drittgrößten Stadt Bayerns ins Rennen um den Chefposten im Rathaus schickt.

Rückzugsankündigung ist faustdicke Überraschung

Bisher war praktisch niemand im Rathaus davon ausgegangen, dass Kurt Gribl nicht noch einmal antreten wird. Gribl selbst hatte sich stets mit Äußerungen dazu zurückgehalten. Ambitionen auf einen Posten in München oder Berlin hat er immer verneint. Die laufende Amtszeit ist für Gribl die zweite als Augsburger OB.

Die Rückzugsankündigung des Nürnberger Oberbürgermeisters Maly hatte Gribl vor einigen Tagen mit den Worten kommentiert, die Entscheidung verdiene Respekt. Es sei Malys gutes Recht, nach Ablauf des Mandats als Oberbürgermeister selbstbestimmt über seine Zukunft zu entscheiden.

Neue Impulse für Augsburg

Über seine Entscheidung sagte Gribl, er wolle selbstbestimmt einen Schlusspunkt setzen, das entspreche seinem "persönlichen Politikverständnis". Er glaube, dass die Stadt neue Impulse brauche:

"Ich bin fest davon überzeugt, dass wir jetzt aber in eine schwierige Phase der Entscheidungen kommen würden, sollte ich noch eine Periode im Amt bleiben." Kurt Gribl, Oberbürgermeister von Augsburg

Durch eine klare Ansage wolle er zudem "ein lähmendes Nachfolgerangel vermeiden", so Gribl bei der heutigen Ankündigung. Und eine Empfehlung für seine Nachfolge gab Gribl auch: Die Politik müsse nun auch "jünger und weiblicher werden".

Wirtschaftsreferentin Eva Weber soll kandidieren

Auch eine konkrete Nachfolgerin scheint schon gefunden: Für den Posten als Oberbürgermeisterin soll die derzeitige Finanzreferentin und Zweite Bürgermeisterin Eva Weber (CSU) kandidieren. Eine entsprechende Empfehlung soll in einer für Montag geplanten Sitzung diskutiert werden, hieß es auf der heutigen Pressekonferenz der CSU.

Bei erster OB-Kandidatur trat Gribl als Seiteneinsteiger an

Gribl war 2006 von der CSU ins Rennen um den Chefposten im Augsburger Rathaus geschickt worden – als neues Gesicht in der Kommunalpolitik am Lech. Die OB-Kandidatur galt damals als Schleudersitz: In der CSU hatte anfangs kaum jemand damit gerechnet, dass der Polit-Neuling sich gegen den damaligen Amtsinhaber von der SPD durchsetzen könnte.