Augsburger OB Gribl ist zufrieden mit Koalitionsvertrag

Im Gespräch mit dem BR lobte Gribl den „professionellen, lösungsorientierten Umgang ohne viel Spektakel drumherum" in den Verhandlungen. „Wir haben jetzt einen Koalitionsvertrag auf dem Tisch liegen, der es in sich hat“, so Gribl. Er sprach von einem „starken Programm mit viel Arbeit“.

Erleichterungen für Familien

Neben den Anstrengungen in den Bereichen Wohnungsbau und Senkung des Flächenverbrauchs sieht Gribl in dem 60 Seiten umfassenden Papier besonders ein „kraftvolles Paket für die Familien“. Konkret verweist er auf das Familiengeld und die Zuschüsse in der Kinderbetreuung.

Besonderes Augenmerk des Städtetagspräsidenten

Genau hinschauen will der Präsident des Bayerischen Städtetags bei der künftigen Belastung der Städte und Kommunen. Hier sieht Gribl bisher zumindest keine weiteren Ausgaben auf die Städte zukommen – und spricht von einem „guten Ansatz“.