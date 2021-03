Augsburger Modellprojekt ADAMI: Schutz für Männer vor Gewalt

Eine helle Küche, ein großer runder Esstisch im Wohnzimmer, eine gemütliche Couch: In der Schutzwohnung an einem geheimen Ort in Augsburg können Männer, die vor häuslicher Gewalt fliehen, zur Ruhe kommen. Seit über einem Jahr läuft das Projekt des SKM, des Sozialdiensts Katholischer Männer. Der Bedarf ist da, sagt Projektleiterin Carina Huber. Sie verweist auf Kriminalstatistische Auswertungen des Bundeskriminalamts zu Partnerschaftsgewalt. Demnach sind in zwei von zehn Fällen häuslicher Gewalt Männer betroffen.

Mittlerweile zwei Schutzwohnungen in Augsburg

Im Lauf des vergangenen Jahres haben mehr als 25 Männer Hilfe in Augsburg gesucht. Aufgenommen werden konnten längst nicht alle. Seit diesem Jahr gibt es deswegen sogar zwei Wohnungen für je zwei Männer. Wie kleine Wohngemeinschaften seien diese aufgebaut, erzählt die Projektleiterin Carina Huber. Jeder habe sein eigenes Zimmer. Die anderen Räume werden gemeinschaftlich genutzt. Bei Bedarf können die Männer auch ihre Kinder mitbringen, sofern diese unter zwölf Jahre alt sind.

Schambesetztes Thema

Die Männer fliehen vor aggressiven oder psychisch kranken Frauen oder auch vor männlichen Partnern, die Druck ausüben und sexuell übergriffig sind. Viele leiden doppelt, berichtet Carina Huber. Das Thema sei sehr schambesetzt. "Ein Mann, der sagt: 'Meine Frau verprügelt mich' – das macht man ja nicht einfach mal so!" Viele Männer würden sich nicht trauen, richtig darüber zu sprechen. Bis sie sich öffnen könnten, dauere es.

Männer jeden Alters und aus allen Schichten

Maximal drei Monate können die Männer in der Schutzwohnung bleiben. Dort werden sie von Sozialarbeitern wie Niklas Mülstroh betreut. Er hat die Erfahrung gemacht, dass Männer aus allen Schichten und aus allen Altersgruppen Hilfe suchen. "Vom über 80-Jährigen über den Ingenieur, der gutes Geld verdient und zuhause von einer psychisch kranken Frau unter Druck gesetzt wird bis hin zu jungen Männern, die perspektiv- und hilflos sind." Viele könnten in der Schutzwohnung zum ersten Mal seit Langem wieder angstfrei schlafen.

Morddrohungen von der Familie

Paul zum Beispiel. Er ist nicht vor einer Partnerin oder einem Partner geflohen, sondern vor seiner gewalttätigen Familie. Seine Eltern wollen ihn wegen einer verbotenen Liebe umbringen, erzählt Paul. In Wirklichkeit heißt der Iraker anders. Das Problem ist die Sprache: Seine Freundin spricht Badini – eine andere kurdische Sprache als Sorani, das Pauls Familie spricht. Heiraten ist in den Augen seiner Eltern daher keine Option.

Wunsch nach einem Leben in Sicherheit

Die Betreuer in der Schutzwohnung nehmen die Bedrohung ernst, auch die Polizei ist informiert. Durch SKM habe er endlich Hilfe gefunden, erzählt Paul mit Tränen in den Augen. Er wird jetzt darauf vorbereitet, wieder ein Leben außerhalb der Schutzwohnung führen zu können, mit seiner künftigen Ehefrau. Dafür ist er dankbar. "Ich will in Sicherheit leben, nicht immer mit der Angst!"

Weitere Schutzwohnung in Nürnberg

Das ermöglicht das Modellprojekt ADAMI. Finanziell gefördert wird es vom Bayerischen Familienministeriums. Ein ähnliches Projekt gibt es in Bayern momentan nur in Nürnberg. Dort können sich Männer in eine von der Caritas betreute Schutzwohnung mit dem Namen "Riposo" flüchten – das ist Italienisch und bedeutet Ruhe.