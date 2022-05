Augsburger Mobilitätsplan: Kritik an Art der Bürgerbeteiligung

Am Freitagnachmittag geht es los: Die Stadt Augsburg lädt zum ersten von drei sogenannten Mobilitätsforen im Kongress am Park ein. Bei dem etwa drei Stunden lang dauernden Bürgergespräch sollen sich Augsburgerinnen und Augsburger mit der Stadtspitze zu Verkehrsfragen austauschen können.

Weniger Schadstoffe, mehr alternative Mobilität

Die Stadt Augsburg plant nämlich derzeit das Verkehrskonzept der Zukunft. Das Projekt heißt "Augsburger Mobilitätsplan". Es hat das Ziel, den schadstoffausstoßenden Individualverkehr im Stadtgebiet erheblich zu reduzieren. Außerdem sollen alle Verkehrsarten - also Auto, öffentlicher Nahverkehr, Fahrrad und Carsharing - besser miteinander verzahnt werden. Das Gesamtkonzept erstreckt sich über einen Zeithorizont bis 2038.

Verkehrsplanung muss verschiedensten Bedürfnissen gerecht werden

Kontroverse Diskussionen zu dem Thema erwartet unter anderem Augsburgs Baureferent Gerd Merkle (CSU). "Aber das ist gut so, weil es eben nicht nur den Fahrradfahrer oder den Autofahrer gibt, sondern individuelle Bedürfnisse der Menschen. Aber diese Diskussion müssen wir führen", so Merkle. Ein Mobilitätsplan werde nur funktionieren, wenn er den Großteil der Bevölkerung aktiv an der Hand mitnimmt.

Augsburger Bürger und Interessensverbände einbeziehen

Mit dem "Augsburger Mobilitätsplan" will die Stadt nicht nur Bürger, sondern auch Interessenverbände mit einbeziehen. Einzelne Gruppierungen kritisieren das Vorgehen der Stadt jedoch. "Wir wehren uns entschieden dagegen, wie die Veranstaltung läuft", so Lobbyist Arne Schäffler vom ADFC Augsburg. "Wir vermissen eine klare Priorisierung für das Erreichen einer Verkehrswende."

Die Stadt stehe für Mobilitätsfreiheit. Dadurch werde der Autoverkehr Schäffler zufolge nicht genug eingeschränkt und die Stadt Augsburg nicht weit kommen, etwa in puncto Fahrradstadt - so das Argument.

Kritik: Verbände können keine Empfehlungen abgeben

Auch fehle es noch immer an effektiven Konzepten, um den Radverkehr sicherer zu machen, so Schäffler. Es sei auch nicht vorgesehen, dass Verbände oder Einrichtungen wie der städtische Mobilitätsbeirat Empfehlungen abgeben können. Das Projekt sei "wahlkampfartige Bürgeraufklärung", kritisiert Schäffler.

Klimacamp präsentiert eigenen Plan zur Verkehrswende

Auch Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Umfeld des Klimacamps kritisieren den Augsburger Mobilitätsplan. Sie wollen am Vormittag daher einen eigenen Plan zur Verkehrswende vorstellen und in den Stadtvierteln eigene Konferenzen organisieren. "Wir stehen für echte Bürgerbeteiligung ein", so Aktivist Ingo Blechschmidt.