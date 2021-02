Augsburger Medizinstudenten üben mit Patienten-Schauspielern

Ungewöhnlich hohe Schauspieler-Dichte herrscht derzeit in der medizinischen Fakultät der Universität Augsburg. Die Aufgabe der Darsteller: Patienten mit unterschiedlichsten Krankheiten zu spielen - und den Studierenden hinterher mitzuteilen, wie sie das simulierte Patientengespräch empfunden haben.

Was die Idee den Studierenden bringt

Die Methode biete gleich mehrere Vorteile gegenüber einem Gespräch mit echten Patienten, so die Uni Augsburg. Die Schauspieler können zu bestimmten Terminen erscheinen, können in unterschiedliche Rollen schlüpfen und die Schwere der Darstellung verändern.

Die kontinuierliche Entwicklung der kommunikativen Kompetenz sei ein wichtiges Ziel der Ausbildung von Studierenden der Humanmedizin in Augsburg, so Dekanin Martina Kadmon: "Spannend ist, wenn Studierende nicht mehr gut kommunizieren. Sie werden sich dann fragen, warum. Und sie werden erkennen, dass unter Umständen ihr Wissen nicht ausreicht. Das heißt, es geht nicht nur um Kommunikation. Sondern auch um Einbettung des Wissens in Kommunikation", so Kadmon.