Augsburger Landrat: "Impf-Termine wohl leider erst ab Februar"

Seit dem vergangenen Sonntag werden auch im Landkreis Augsburg Impfwillige in Alten- und Pflegeeinrichtungen durch mobile Impfteams gegen das Coronavirus geimpft. Immer mehr in den Fokus rückt aber auch die Frage, wie über 80-Jährige, die nicht in einem Pflegeheim leben, einen Impftermin vereinbaren können.

Landrat bittet Betroffene um Geduld

Der Augsburger Landrat Martin Sailer bittet die Betroffenen in dieser Frage noch um Geduld. Sie würden über die Möglichkeit der Terminvereinbarung informiert, sobald genügend zugelassener Impfstoff verfügbar sei. Bisher habe der Landkreis bewusst darauf verzichtet, ein konkretes Datum für den Start der Terminvereinbarungen zu nennen, da dies noch nicht abschätzbar sei.

Probleme mit der Software des Freistaats

Wann die Termine vereinbart werden können, hänge von verschiedenen Faktoren ab, so Sailer. Dazu gehöre etwa die Frage, wie viele Menschen in den Pflegeheimen geimpft werden wollen und wie viele Impfstoffdosen in den Landkreis geliefert würden. Außerdem gebe es noch immer Schwierigkeiten mit der vom Freistaat entwickelten Software zur Verwaltung von Patientendaten und Terminen.

"Terminvergabe leider erst ab Februar realistisch"

"Dies alles sorgt leider dafür, dass Terminvereinbarungen in unserem Impfzentrum nach heutigem Stand erst ab Anfang Februar realistisch sind", so Sailer. Es brauche aber niemand Angst zu haben, den Start für die Terminvereinbarungen zu verpassen. Sobald man gesicherte Termine vereinbaren könne, würden die entsprechenden Personengruppen einen Brief bekommen, erklärt der Landrat weiter.

Alte Menschen bekommen Post

Zum jetzigen Zeitpunkt gehe er davon aus, dass der Landkreis den Kommunen die Briefvorlagen des Freistaats gegen Mitte Januar zur Verfügung stellen könne. Durch das Einwohnermelderegister hätten die Kommunen dann die Möglichkeit, die Briefe an die über 80-Jährigen zu verschicken. Für nicht-mobile Personen und Einwohner privat betreuter Wohnanlagen stünden dann weiterhin die mobilen Impfteams bereit.