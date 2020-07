Augsburger Landrat fordert Tempolimit auf deutschen Autobahnen

Eine tote Frau, mehrere schwer verletzte Autofahrer und eine stundenlang gesperrte Autobahn – das war die Bilanz des Unfalls auf der A8 am Montagvormittag. Der Unfall passierte in der Nähe der Ausfahrt Adelsried, also auf einem Stück der A8, auf dem die Autos ohne Geschwindigkeitsbegrenzung fahren dürfen. Und das wird auch noch so sein, wenn das Tempolimit kommt, das Innenminister Joachim Herrmann für Teile der A8 versprochen hat.

Teilweises Tempolimit auf der A8 reicht nicht

Die neue Geschwindigkeitsbegrenzung wird nur an zwei Stellen auf der Autobahn gelten: zwischen Neusäß und Friedberg und bei Sulzemoos. Das reicht nicht, sagt nun der Augsburger Landrat und stellvertretende CSU-Vorsitzende Martin Sailer. Er fordert eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A8. Maximal 120 Kilometer pro Stunde müssten seiner Meinung nach mindestens bis Günzburg gelten, wenn nicht für die gesamte A8.

Augsburger Landrat fordert generelles Tempolimit in Deutschland

Und Sailer geht mit seinen Forderungen sogar noch weiter. Er wünscht sich ein generelles Tempolimit von 130 Stundenkilometern und ein Überholverbot für Lastwagen auf allen deutschen Autobahnen. Damit stellt sich Sailer auch gegen seine Partei, die erst im Februar eine Kampagne gegen ein generelles Tempolimit gestartet hatte.

Tempolimit würde Unfallzahlen senken

Deutschland sei das einzige Industrieland, das bisher keine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen habe, so der Landrat. Ein Tempolimit würde neben einer deutlich niedrigeren Unfallquote und damit jährlich hunderten Toten und Schwerverletzten weniger gleichzeitig auch mehr Klimaschutz bedeuten, so Sailer.

Günzburger Landrat setzt auf Telematik

Der Günzburger Landrat Hans Reichhart (CSU) setzt dagegen weiter auf individuelle Lösungen auf der A8. Oberstes Ziel sei es, die Sicherheit zu erhöhen. Aus Reichharts Sicht lässt sich dieses Ziel am besten durch elektronische Schilderbrücken, die sogenannte Telematik, erreichen. Mit einer solchen Anlage könne die Geschwindigkeit je nach Lage angepasst werden, etwa bei Regen und Schnee. Die elektronischen Schilderbrücken sind für die A8 bereits in Planung. Wann sie tatsächlich aufgebaut werden, ist aber noch offen.