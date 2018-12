Augsburger Landgericht entscheidet über Embryonenspende

Zum zweiten Mal stehen die Vorstandsmitglieder des Netzwerks Embryonenspende aus Dillingen heute vor Gericht. Nach dem Dillinger Amtsgericht folgt nun die Berufungsverhandlung vor dem Augsburger Landgericht. Das Amtsgericht hatte die Angeklagten im März freigesprochen, dagegen hat die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.

Möglicher Verstoß gegen das Embryonenschutzgesetz

Der Vorwurf gegen die drei Angeklagten: missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken in 33 Fällen. Hinter dem Vorwurf steht ein möglicher Verstoß gegen das Embryonenschutzgesetz, denn das Netzwerk Embryonenspende vermittelt ohne kommerzielle Absichten Eizellen an Frauen mit Kinderwunsch.

Eizellen an andere Frauen vermittelt

Hintergrund ist, dass für die Kinderwunschbehandlung einer Frau in der Regel in mehrere Eizellen Spermien injiziert werden. Die Eier werden dann vor der Kernschmelze eingefroren. Hat die Mutter ein Kind geboren, werden diese Eizellen normalerweise vernichtet. Der Verein Netzwerk Embryonenspende hat es sich allerdings zum Ziel gemacht, anderen Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch auf diesem Weg die Geburt eines Kindes zu ermöglichen.

"Wir haben 25 Kindern zum Leben verholfen, deren Zellen sonst im Mülleimer gelandet wären." Angeklagter Hans-Peter Eiden beim Prozess vor dem Amtsgericht Dillingen

Juristische Grundfrage noch nicht geklärt

Der Richter des Amtsgerichts Dillingen begründete den Freispruch damals mit Unwissenheit. Die Vorstandsmitglieder des Vereins hätten sich vorab umfassend informiert, falls sie Unrecht begangen hätten, hätten sie dies aus Unwissenheit getan. Die grundsätzliche Frage, ob die Vermittlung der Eier in diesem Stadium strafbar ist, wurde damit aber nicht geklärt.

Der Dillinger Richter hatte darauf hingewiesen, dass es für dieses Thema juristische Klärung in höherer Instanz brauche. Denn rechtlich ist vor allem eine Frage relevant: Sind die Eier in dem Stadium, in dem sie vermittelt wurden, befruchtet oder nicht? Strafbar ist nur der letztere Fall.

Netzwerk Embryonenspende führte zu 33 Geburten

Das Netzwerk Embryonenspende hat wegen des Berufungsverfahrens seine Tätigkeit vorerst eingestellt. Der Prozess gegen ein weiteres angeklagtes Mitglied des Vorstands des Vereins wurde im März abgetrennt, da die Professorin wegen einer Erkrankung nicht vor Gericht erschienen war. Beim Berufungsprozess vor dem Landgericht ist sie allerdings als Zeugin geladen. Die Rechtswissenschaftsprofessorin hatte die Vereinsmitglieder zu ihrem Vorgehen beraten.

Mittlerweile sind 33 Kinder durch Vermittlung des Netzwerks Embryonenspende zur Welt gekommen, weitere seien unterwegs, so Vorstandsmitglied Hans-Peter Eiden. Sein Verein habe eine lange Warteliste – von Paaren, die gerne spenden würden, und solchen, die so auf die Erfüllung ihres Kinderwunsches hoffen.