Augsburger Labor-Chef hinterfragt Effizienz der Pooltests

PCR-Test an einer Schule: Alle Kinder kauen auf Wattestäbchen, oder schieben sie sich vorsichtig in die Nase. Das Ganze passiert zweimal: Einmal für den Corona-Pooltest der ganzen Klasse. Nur wenn der positiv ist, wird die zweite Probe kontrolliert, um den oder die Infizierten zu finden. Das soll den Laboren Arbeit sparen.

"Dann können sie gleich alle einzeln testen"

"Im Prinzip ist der Pooltest ein smartes Instrument", sagt Christoph Mahnke, Geschäftsführer von Deutschlands größtem Labordienstleister Synlab aus Augsburg. Das Problem: Bei einer hohen Inzidenz entlastet der Pooltest die Labore nicht mehr wirklich: "Weil dann immer mehr Pools positiv werden und dann der Vorteil der Tests – 20 Schüler teilen sich einen PCR – nicht mehr funktioniert", so Mahnke. "Sie müssen dann die vielen positiven Pooltests auflösen und durch die Einzeltestung hinterher mehr oder minder die gleiche Arbeit machen, wie wenn sie gleich alle einzeln testen würden."

Allein in der Augsburger Zentrale werden pro Woche rund 20.000 Proben analysiert. Flaschenhals sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn ein PCR-Test verlangt noch immer viel Handarbeit. Der Labor-Chef regt deshalb an, die Klassen bei den Pooltests zu halbieren oder zu vierteln, damit die Tests die Labore auch bei hoher Inzidenz entlasten.

Was, wenn die Inzidenz weiter steigt?

Christina Haubrich, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, hört sich die Argumente des Synlab-Geschäftsführers mit Interesse an. Zusammen mit der Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze hat sie die Synlab-Zentrale in Augsburg besucht, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

"Prinzipiell wollen wir an den PCR-Tests in Schulen und Kitas festhalten", sagt Haubrich. Sollte sich die Inzidenz aber weiter erhöhen, müsse man darüber nachdenken, ob die Tests so wie bisher weiterlaufen sollten. Wenn es den Laboren helfen würde, könne man darüber nachdenken, die Klassen nochmal in kleinere Pools zu unterteilen. "Oder man geht zu laborbasierten Antigen-Tests über." Gemeint sind damit laborbasierte Schnelltests.

Grüne fordern Abwasser-Kontrolle als Frühwarnsystem

Letztlich müsse man sich über eine vorausschauende Strategie Gedanken machen, fordert Fraktionschefin Schulze. Ihr schwebt ein Stufenplan vor, der je nach Inzidenz greift. Haubrich fordert zudem, das Abwasser flächendeckend auf Virus-Belastung zu untersuchen, um so eine Art Frühwarnsystem zu etablieren.

"Wir haben das über Weihnachten gesehen, als die Schultests entfallen sind und weniger Menschen zum Testen gegangen sind, dass uns plötzlich die Zahlen fehlen. Da würde das Abwasser helfen. Das ist immer da", so Haubrich. Bundesweit gebe es dazu erfolgreiche Pilotprojekte, auch die EU forciere diese Art der Kontrolle.

Labor-Chef offen für Abwassertests

Auch Labor-Chef Mahnke kann der Kontrolle des Abwassers etwas abgewinnen: "Das kann bei niedriger Inzidenz eine sinnvolle Maßnahme sein, um Ausbrüche frühzeitig zu erkennen. Dafür ist diese analytische Methodik gut geeignet. Man sieht, wo die Infektionsaktivität zunimmt und man kann auch Virus-Varianten identifizieren."

Dem Synlab-Geschäftsführer zufolge sei die Lage derzeit "angespannt, aber stabil". Allein In Augsburg würden pro Woche zwischen 15.000 und 25.000 PCR-Tests ausgewertet, in den vergangenen Monaten seien dafür 1.000 neue Mitarbeiter eingestellt worden.