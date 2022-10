Augsburger Künstlerin sprayt riesiges Mahsa-Amini-Graffiti

Als sich Tosca vor ihrem Graffiti fotografieren lässt, sendet die Nachrichtenagentur dpa eine neue Meldung aus dem Iran. Insgesamt 315 Menschen wurden angeklagt. Offenbar sollen sie sich an den Protesten gegen das Regime beteiligt haben. Vier Personen werde "Krieg gegen Gott" vorgeworfen. Damit droht ihnen gemäß des islamischen Rechtssystems im Iran die Todesstrafe.

Es sind solche Meldungen, die Tosca betroffen und wütend machen. "Ich bin 20 und finde es ganz schlimm, dass sich dort eine 22-Jährige nicht anziehen darf, wie sie will." Tosca meint die 22-jährige Mahsa Amini. Die junge Iranerin war von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie die Zwangsvorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam.

Künstlerin: Iran-Protest soll nicht nur Hype im Internet sein

Seit Aminis Tod demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs des iranischen Regimes sowie gegen das islamische Herrschaftssystem. Künstlerinnen und Prominente solidarisieren sich auf Instagram mit den Demonstrantinnen.

Doch das könnte bald wieder vorbei sein, fürchtet die Augsburger Künstlerin: "Mir ist es ganz wichtig, dass die Leute das nicht vergessen. Die Frauen kämpfen im Iran immer noch für ihre Freiheit. Und ich habe Angst, dass das für zwei, drei Wochen ein Hype auf Instagram ist und dann wieder vergessen wird."

Also packt Tosca ihre Spraydosen ein und zieht los ins Augsburger Univiertel, hin zur sogenannten "Hall of Fame", wo viele Sprayer aus der Region ihre Graffitis hinterlassen haben. Mit Hilfe einer Leiter malt sie zunächst Markierungen auf die drei bis vier Meter hohe Wand der Unterführung - eine Art Raster, das ihr bei den Proportionen des Bildes helfen soll. Dann wird alles schwarz grundiert. Nur die Umrisse einer Frau bleiben frei: "Der Kopf war am schwersten zu sprühen. Allein dafür habe ich eineinhalb Tage gebraucht", sagt Tosca.

Tränen mit einem iranischen Mädchen

Es ist ihr erstes realistisches Porträt, dass sie mit der Dose spayt. "Es war wahnsinnig emotional. Ich war insgesamt vier Tage hier und etliche Leute sind gekommen und haben sich bedankt", erinnert sich Tosca. Besonders beeindruckt hat sie ein iranisches Mädchen, dass zu ihr gekommen ist: "Wir haben uns mit Händen und Füßen verständigt. Sie hat mir von ihrer Schwester erzählt, die sich im Iran an den Protesten beteiligt hat. Die Frauen gehen ja auf die Straße, und man weiß nicht, ob sie zurückkommen. Am Ende haben wir beide geheult."

Trotz Protesten wie etwa in Berlin glaubt Tosca nicht, dass in Deutschland angemessen auf den Freiheitskampf der iranischen Frauen reagiert wird: "Hier in Augsburg hatten wir nicht mal eine Demo. Ich habe das Video von meinem Graffiti auch an die Oberbürgermeisterin, die Augsburger Grünen und andere Politiker geschickt. Aber es kam keine Antwort."

Tosca hofft nun, dass viele Menschen in Augsburg ihr Graffiti wahrnehmen. "Sie sollen sich Gedanken machen, wenn sie hier vorbeikommen. Und sich glücklich schätzen, dass wir in Deutschland in Freiheit leben können", so die junge Künstlerin.

Mit Informationen von dpa.