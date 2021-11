Augsburger Krawallnacht: Zwei Jahre Bewährung für Angeklagten

Angeklagter gibt Flaschenwürfe in Augsburg zu

Zu Beginn der Verhandlung hat der Anwalt des jungen Mannes eine Erklärung abgegeben. Sein Mandant, so Verteidiger Felix Hägele, habe wegen seines Alkoholgenusses "nicht mehr alles auf dem Schirm". "Ihm ist peinlich, dass er hier sitzen muss, ihm ist peinlich, was er gemacht hat, wir haben die Videos angesehen, er erkennt sich kaum wieder, weiß aber, dass er sich zu verantworten hat", sagt Hägele. "Er weiß, dass er Flaschen geworfen hat, und er hat gemerkt, dass ein unbeteiligter Dritter getroffen wurde". Und er wisse, dass er von Glück sprechen könne, dass nicht mehr Menschen verletzt wurden, so der Anwalt. Den Missbrauch von Betäubungsmitteln gebe er zu.

Die Jugendgerichtshilfe erklärte im Prozesse, mit Blick auf den jungen Mann bestehe dringender Handlungsbedarf, weil er ohne Hilfe nicht von den Drogen loskommen werde. Im Augsburger Josefinum sei er intensiv betreut worden, wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung und Suizidgedanken.

Der 20-Jährige sei mit seiner Mutter wegen politischer Verfolgung aus Äthiopien geflüchtet und habe dort Polizei-Repression kennengelernt, sagt Anwalt Felix Hägele. Er habe nicht viel Erfahrung mit Alkohol, sei als gläubiger Muslim erzogen worden und habe am Tatabend erst das zweite Mal viel Alkohol getrunken. Er wolle durch den Eindruck der U-Haft jetzt zeigen, "dass er auch anders kann", sagt Hägele, und habe sich daher in Haft sehr gut benommen. Ihm sei auch klar, dass es mit Drogen und Alkohol so nicht weitergehen könne. Die Haftanstalt hat dem jungen Angeklagten ein positives Zeugnis ausgestellt.

Viel Videomaterial aus der Krawallnacht

Die Ermittler haben viel belastendes Videomaterial zusammengetragen. Als das Gericht die Videos vorführte, zeigten zum Teil gestochen scharfe Bilder, wie der Angeklagte Flaschen und eine Luftpumpe auf die Beamten warf. Auf dem sichergestellten Handy des Mannes seien zudem Videos gefunden worden, bei denen er sich selbst bei der Randale gefilmt habe, am Herkulesbrunnen und bei Beleidigungen von Einsatzbeamten.

Polizist: "Bei G20 und im Schanzenviertel war es genauso"

Ein als Zeuge geladener Polizist schilderte die Stimmung am Tatabend. Er habe das Lautsprecherfahrzeug gesteuert und habe in erster Reihe gestanden. Die komplette Räumung der Maxstraße habe um Mitternacht begonnen und sei erst gegen fünf Uhr morgens beendet worden. Die Lage sei bedrohlich und schwierig gewesen: "Ich bin ja bei G20 dabei gewesen und im Schanzenviertel, aber das war genauso". Es habe "Einschläge" am Fahrzeug gegeben. "Das war eine surreale Situation", sagte der Beamte. Die Lage auf der Maxstraße sei ohne Räumung nicht zu beruhigen gewesen. Der Angeklagte sei ihm über den Weg gelaufen, er habe auch einen Flaschenwurf gesehen. Der junge Mann sei auch dann nicht gegangen, als die Polizei per Lautsprecher mehrfach zum Verlassen des Platzes aufgefordert hatte. Der Angeklagte sei ihm "sehr oft an dem Abend aufgefallen".

Ein anderer Polizeibeamter sagte im Zeugenstand, dass der Angeklagte einer der Rädelsführer der Menge gewesen sei. Im Nachgang sei er kurz in Gewahrsam genommen worden. "Er war hochaggressiv, er konnte sehr gut rennen und stehen", sagte der Polizist. Seiner Ansicht nach hatte der Angeklagte nicht allzu sehr unter Alkoholeinwirkung gestanden.

Angeklagter "will dafür geradestehen"

"Er weiß, dass er hier einen Riesenmist gebaut hat und er will dafür geradestehen", sagte Verteidiger Felix Hägele in seinem Plädoyer. Er sei bereit, an seinem weiteren Fortkommen zu arbeiten, sich von Drogen fernzuhalten und seine Aggression in den Griff zu bekommen. Daher forderte der Anwalt eine Bewährungsstrafe für seinen Mandanten, damit schloss er sich im Wesentlichen der Staatsanwältin an. In seinem letzten Wort entschuldigte sich der Angeklagte noch einmal.

Auf Rechtsmittel wurde verzichtet. Das Urteil ist rechtskräftig.