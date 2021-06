Augsburger Krawallnacht: Polizei bestätigt erste Festnahme

Nach den Krawallen in der zentralen Maximilianstraße in der Nacht auf Sonntag hat die Polizei einen ersten Tatverdächtigen festgenommen. Ein 19 Jahre junger Mann sei an seiner Augsburger Wohnadresse festgenommen worden. Das hat die Polizei am Freitag (25.6.) mitgeteilt.

Polizei: Schüler mit Videoaufnahmen identifiziert

Die Personalien des Schülers waren bekannt, nachdem er in der Nacht auf Sonntag an der Tankstelle am Leonhardsberg als Rädelsführer die dorthin abgewanderte Menge angestachelt und Polizisten beleidigt haben soll. Bei der Sichtung des Videomaterials der Krawalle sei er dann als mehrfacher Glasflaschen-Werfer im Bereich der Maximilianstraße identifiziert worden.

Junger Mann soll Glasflaschen und eine Stange geworfen haben

Außerdem, so die Augsburger Kriminalpolizei, könne ihm auch der Wurf mit einer etwa 80 Zentimeter langen Stange nachgewiesen werden. Dadurch sei ein Unbeteiligter an der Schulter verletzt worden; das Opfer ist den Ermittlern bisher aber nicht bekannt.

Verdächtiger ist schon in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hatte umgehend einen Haftbefehl beantragt. Begründung: Dringender Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung. Der 19-Jährige wurde einer Richterin vorgeführt, die den Haftbefehl eröffnete und in Vollzug setzte. Der junge Mann ist nach Angaben von Ermittlern und Staatsanwaltschaft bereits in Untersuchungshaft.