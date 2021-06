Augsburger Krawalle: Mehr Raum für friedliche Jugendliche?

Die Streetworker des Stadtjugendrings werden an diesem Wochenende - eine Woche nach den Krawallen auf der Maximilianstraße - vermehrt in der Innenstadt unterwegs sein, kündigte Helmut Jesske vom Stadtjugendring (SJR) im Gespräch mit dem BR-Studio Schwaben an. Langfristig müsse das Problem aber auf andere Art gelöst werden. Speziell für die Innenstadt fordert der SJR ein Raumkonzept, das auch jungen Menschen erlaubt, den öffentlichen Raum zu nutzen.

Ziehen Basketballkörbe ein friedliches junges Publikum an?

Jesske verweist auf das Modell aus Barcelona oder Kopenhagen. Dort habe es an bestimmten Plätzen immer wieder Probleme gegeben. Als dort dann Basketballkörbe aufgestellt wurde, sei sofort ein anderes, durchmischtes Publikum da gewesen. "So etwas brauchen wir auch", meint Jesske im Gespräch mit dem BR.

Man könnte Basketballkörbe auf dem Königsplatz oder der Maxstraße aufstellen, eine Skateboard-Minirampe oder einen mobilen 'Pumptrack'. All das könne dazu beitragen, friedliches Publikum anzuziehen, das sich den Raum - im Positiven - "aneignet", so Jesske. Das Konzept, wie solche Räume zusammen mit den Jugendlichen entwickelt werden könnten, liege vor, so der Stadtjugendring.

Kritik an der Landes- und der Bundespolitik

Der SJR übt auch Kritik an der Landes- und Bundespolitik: Im Rückblick liege ein Grund für die Vorkommnisse, die durch nichts zu entschuldigen seien, wohl aber auch darin, "dass es die Landes- und Bundespolitik während des Lockdowns versäumt hat, intelligente Lösungen zur Öffnung der Jugend-Einrichtungen zu verabschieden".

Der bayerische Jugendring sowie die Jugendarbeit des SJR und deren Einrichtungen hätten entsprechende Konzepte vorgelegt. Sie seien jedoch von den entscheidenden Politikern nicht wahrgenommen worden. Hier sei die Kommunalpolitik hilflos, weil sie nicht entscheidungsbefugt sei. Gleichzeitig müssten die Kommunen nun aber für die Fehler der Landes- und Bundespolitik die Konsequenzen tragen, so der SJR Augsburg.

Eine kleine Minderheit von Chaos-Stiftern

Die Ursachen für die Vorfälle seien vielschichtig, dazu komme "Corona als Brandbeschleuniger", so Jesske im Gespräch mit dem BR. Der Augsburger Stadtjugendring (SJR) warnt nach den Krawallen vom Wochenende auf der Maximilianstraße vor Allgemeinverurteilungen.

Der SJR sei entsetzt über die Vorfälle, Gewalt und eskalierende Kräfte stünden im absoluten Widerspruch zu den Werten des Augsburger Stadtjugendrings, so heißt es in einer Mitteilung. Gleichzeitig wolle man davor warnen, alle in einen Topf zu werfen, mahnt Helmut Jesske, Chef des Augsburger Stadtjugendring. Es handele sich nicht um "die Jugend", die Gewalttaten verübt hat, sondern um "eine kleine Minderheit von Chaos-Stiftern".