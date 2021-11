Augsburger Krawall-Nacht: Prozess gegen mutmaßlichen Haupttäter

Es ist eine warme Sommernacht in Augsburg. Corona ist dank der Impfstoffe aktuell kein großes Thema, bei der Fußball-EM hat Deutschland die Portugiesen gerade mit 4:2 geschlagen. In der Maximilianstraße, Augsburgs Partymeile, herrscht Feierlaune.

Doch Polizei und Ordnungsamt sind alarmiert an diesem 19. Juni. Schon in der Vorwoche war es am späten Abend zu kleineren Zusammenstößen gekommen. Am Rand der feiernden Grüppchen mit ihren Plastikbechern, gefüllt mit Bier oder Spritz, stehen deshalb Einheiten der Polizei und des Ordnungsdienstes. Von einer Dachterrasse aus beobachtet die Einsatzleitung die Lage.

Polizisten eilen in eine Seitenstraße

Kurz nach ein Uhr eilt dann eine Polizeieinheit in eine Nebenstraße. Eine Schlägerei unter Jugendlichen, die Beamten gehen dazwischen. Jugendliche drängen nach, die Polizei bildet eine Kette, um den Einsatzort abzuschirmen und Platz für den Rettungsdienst zu machen.

Dann kommt eine eigenartige Dynamik in das Geschehen. Smartphones werden gezückt, junge Männer wähnen einen der an der Schlägerei Beteiligten zu Unrecht in den Händen der Polizei. Vor den Beamten baut sich eine Menschenmasse auf, darunter der damals 19-jährige Angeklagte.

Flaschen und eine Eisenstange fliegen auf die Polizisten

Zusammen mit anderen brüllt der gebürtige Äthiopier "ACAB", so die Anklage. Das steht für "all cops are bastards", also "alle Polizisten sind Bastarde". Dann bewirft er die Beamten immer wieder mit Flaschen, sogar eine 80 Zentimeter lange Eisenstange schleudert er auf die Polizistinnen und Polizisten und trifft damit einen unbeteiligten Passanten, so die Anklage.

Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchte gefährliche Körperverletzung werden ihm nun vorgeworfen. Zudem Beleidigung, "indem er sich an sein Gemächt fasste, in die Knie ging, mit seinen Händen das Anlocken eines Tieres symbolisierte und 'Bastarde', 'komm doch her du Hund', rief", so das Amtsgericht.