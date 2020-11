Fridays-for-Future-Aktivisten erhalten Augsburger Zukunftspreis

Die Augsburger Fridays-for-Future-Bewegung hat den Zukunftspreis der Stadt gewonnen. Bei der Online-Preisverleihung sagte der Laudator, der Augsburger ÖDP-Stadtrat Christian Pettinger, durch ihr unermüdliches und kreatives Engagement habe FFF nicht nur das Vorurteil widerlegt, die Jugend sei politisch uninteressiert. Fridays for Future habe auch konsequent die notwendige Klimadebatte in alle Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten getragen, so Pettinger.

Kritik an wenig ambitionierten Klimazielen der Stadt

Bei der Preisverleihung nannte die Augsburger FFF-Aktivistin Janika Pondorf (16) den Preis ein Zeichen der Wertschätzung. Gleichwohl bleibe es am wichtigsten, dass die Stadt Augsburg ihre derzeit "wenig ambitionierten Klimaziele an die Realität anpasst", so Pondorf. "Es wäre uns die größte Freude, auch der Stadt Augsburg einen Zukunftspreis ausstellen zu können, wenn sie ihre Pläne mit dem Pariser Klimaabkommen in Einklang bringt."

Auch ein Friedhof unter den Preisträgern

Zu den weiteren Preisträgern des diesjährigen Augsburger Zukunftspreises gehören der Augsburger Lieferdienst "Boxbote", die Entwickler der Integrations-App "Integreat" sowie der protestantische Friedhof Augsburg, der seit 2017 nach Gesichtspunkten der Biodiversität gepflegt wird.

Gerichtlicher Erfolg gegen die Stadt

Die Fridays-for-Future-Bewegung in Augsburg hat in dieser Woche außerdem einen Erfolg vor Gericht erstritten. Ihr Camp auf dem Fischmarkt in der Nähe des Augsburger Rathauses darf weiter bleiben. Das Verwaltungsgericht hat einer Klage der Fridays-for-future-Gruppierung gegen die Stadt Augsburg Recht gegeben. Die Stadt wollte das seit Anfang Juli bestehenden Klima-Camp räumen lassen, weil sie darin eher einen Workshop als eine politische Versammlung sieht. Das Gericht sah das anders. Das Klima-Camp stelle eine Versammlung im Sinne des Bayerischen Versammlungsgesetzes dar, so die Richter.