Augsburger Kindermediziner: Es gibt nur Impfung oder Infektion

Michael Frühwald geht hart mit Impfskeptikern und Impfverweigerern ins Gericht: "Ich bin massiv enttäuscht von unserer erwachsenen Bevölkerung, weil die Erwachsenen sich nicht ausreichend haben impfen lassen. Das hat viele Menschen das Leben gekostet." Und es lege den Kindern "jetzt ein Joch auf, sie leiden mehr als nötig", auch aufgrund der nun wieder notwendigen Kontaktbeschränkungen, erklärt der Professor für Kinder- und Jugendmedizin im Gespräch mit dem BR.

Kein Schutzwall aus Geimpften um die Kinder

Die Erwachsenen haben es laut Frühwald versäumt, einen Schutzwall um die Kinder zu ziehen. Deshalb steht jetzt für ihn fest: "Man hat nur zwei Möglichkeiten: Man impft sein Kind oder es wird infiziert. Die dritte Möglichkeit, die Kleinen vor der Infektion zu schützen, die haben wir verpasst."

Hohe Inzidenzen unter Kindern sind besorgniserregend

Deshalb befürwortet Frühwald eine Impfung von Kindern unter 12 Jahren, das könne die Infektion bremsen, erläutert der Augsburger Unimediziner: "Wenn ich mir überlege, dass wir in Deutschland unter den Kindern Inzidenzen haben von 1000 oder in einzelnen Landkreisen mit 3000, dann muss mal halt Angst haben, dass je mehr Kinder sich gleichzeitig infizieren - und Omikron scheint ja doch infektiöser zu sein - dass dann noch mehr Kinder unsere Hilfe brauchen. Und das dann auf eine Krankenhauslandschaft trifft, die bis ans Maximale gedehnt ist."

Erste Engpässe beim Material auf der Kinderstation

Frühwald nennt ein Beispiel von der onkologischen Station der Augsburger Kinderklinik: "Von den Kathetern, die wir den Kindern für die Chemotherapie implantieren, haben wir für dieses Jahr genau noch einen. Da gibt es einen absoluten Engpass, weil diese Katheter für die erwachsenen Intensivpatienten benötigt werden, das spüren wir." Ein Kind könne heuer noch regulär per Katheter versorgt werden, für das nächste müssten dann bereits Alternativen gefunden werden, das sei alles andere als optimal.

Auch das PIMS-Syndrom gefährdet die Kinder

Die Kinderstation sei zuletzt wochenlang voll belegt gewesen mit Kindern mit schweren Atemwegsinfekten, auch einzelne Corona-Fälle seien immer wieder darunter gewesen. Ebenso Fälle von PIMS, einer schweren Multi-Organ-Entzündungsreaktion nach einer vorher meist mild verlaufenen Covid-Infektion. So habe etwa eine Jugendliche nach ihrer Covid-Infektion eine Herzentzündung bekommen.

Die Kinder mitentscheiden lassen

Ein Lichtblick sei, so Frühwald, dass unter den Jugendlichen schon an die 50 Prozent geimpft seien. "Und wenn jetzt auch noch die Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren dazukommen, dann können wir da schon die Bremse ziehen, was den Fortgang der Infektionen anbelangt. Er plädiere aber dafür, in jedem Fall die Kinder mitentscheiden zu lassen. "Ich frage immer die Buben und Mädchen, was willst denn Du selbst überhaupt?"

Kinderärzte müssen aufklären

Medizin sei immer eine Nutzen-Risiko-Abwägung, "wir als Kinderärzte müssen aufklären und nochmals aufklären", betont Frühwald. "Und wir können den Eltern aber nicht die Fakten ersparen." Es sei eben so, dass das Risiko einer Erkrankung größer ist als das einer Impfung. Eine Infektion bei Kindern bedeute zwar nicht immer automatisch eine schwere Erkrankung. Aber je mehr Menschen sich infizierten, desto größer sei auch das Risiko, dass auch Kinder sich anstecken und dann möglicherweise schwer erkranken. Der Rat des Augsburger Kindermediziners an die Mütter und Väter: "Die Eltern sollten immer abwägen, was mehr Nebenwirkungen hat, die Impfung oder die Infektion - und da tippt die Waage eindeutig in Richtung Infektion, das ist meine wichtigste Nachricht."