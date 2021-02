vor 13 Minuten

Augsburger Impf-Drängler: Stadt will "jeden Einzelfall prüfen"

Nach der Impfung Externer in zwei Augsburger Heimen der Arbeiterwohlfahrt will die Stadt Augsburg die Fälle nun genau untersuchen. Der Gesundheitsreferent kündigt an, "jeden Verstoß im Einzelfall zu prüfen".