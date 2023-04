Augsburger Hotelturm könnte bald Baudenkmal werden

Der Augsburger Hotelturm bringt ein bisschen Weltstadt-Flair nach Augsburg. Immerhin ist seine Architektur zwei der bekanntesten Chicagoer Hochhäusern entliehen: den Twin Towers des Architekten Bertrand Goldberg. Als "Maiskolben" bezeichnen die Augsburger ihr Hochhaus, das mit seinen 115 Metern zu den höchsten Bauwerken Bayerns gehört. Zählt man die Antenne mit, sind es sogar 167 Meter.

"Mut zur modernen Architektur"

Erbaut wurde der Hotelturm anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1972, deren Kanuwettbewerbe damals in Augsburg stattfanden. Dabei kamen viele Fertigteile zum Einsatz, erklärt Professor Frank Lattke, verbaut mit "sehr kurzem Vorlauf mit kompetenten und mutigen örtlichen Baufirmen", so der Vorsitzende des "Treffpunkts Architektur Schwaben" der Bayerischen Architektenkammer. Für ihn ist das Hochhaus daher auch ein Beispiel "für den großen Mut zur modernen Architektur nach all dem bestehendem Regionalismus der Nachkriegszeit".

Offenbar sieht man es im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege ähnlich. Immerhin erwägt man dort, den Bau unter Denkmalschutz zu stellen. Prüfer der Behörde sind deshalb jüngst nach Augsburg gekommen, um den Hotelturm mit eigenen Augen zu begutachten. Das hat das Landesamt dem BR bestätigt. "Der Fall wird geprüft", so eine Sprecherin. Mehr wollte das Landesamt noch nicht preisgeben.

Debatte um Umgebung könnte befeuert werden

Auch wenn Architekt Lattke den Hotelturm für "identitätsstiftend" erachtet - unter Denkmalschutz würde er ihn nicht unbedingt stellen: "Das ist aus meiner Sicht zurzeit nicht zwingend notwendig. Es besteht keine Gefahr der äußeren Veränderung und im Inneren hat der Turm durch alle Geschosse schon zahlreiche Umbauten erfahren. Die Farbigkeit und die Details der 70er Jahre sind schon nicht mehr vorhanden", so Lattke weiter.

Sollte der Hotelturm dennoch unter Denkmalschutz gestellt werden, könnte er die Debatte um die Weiterentwicklung des Areals befeuern. Seit Jahren wird über das marode Parkhaus in unmittelbarer Nähe gestritten. Ein örtlicher Bauunternehmer hatte vor zwei Jahren Pläne veröffentlicht, die auf der Fläche des Parkhauses einen kleineren Zwillingsturm mit 420 Apartments und Wohnungen samt fünfstöckiger Tiefgarage vorsehen.

Professor fordert städtebaulichen Wettbewerb

Architekt Lattke spricht von "Einzelinteressen", die Kolleginnen und Kollegen kritisch betrachten würden. Bisher sei völlig unklar, wie eine Qualitätssicherung über den Investor erfolgen könne. Dies gelte sowohl für den Baukörper als auch für den sensiblen Anschluss an den Wittelsbacher Park. Inzwischen scheint der Plan auch schon wieder vom Tisch zu sein. "An dieser städtebaulich sensiblen Stelle wäre ein Wettbewerb zur optimalen Lösungsfindung der viel bessere Weg", glaubt Lattke.