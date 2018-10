Augsburger Herrenbach: Weniger Bäume als geplant müssen weg

27 Stämme waren bereits beseitigt worden bevor Anwohner und Baumschützer die Aktion stoppten. Die neuen Gutachten ergaben, "das wir noch 17 Bäume in diesem Jahr und zwei Bäume in nächsten Jahr zu fällen haben", so Umweltreferent Erben.

Nur kranke und alte Bäume betroffen

"Das sind deutlich weniger Bäume, die gefällt werden müssen", so Erben. Die bereits im Frühjahr beseitigten Bäume mussten in jedem Fall weg. Sie standen so nahe an der Ufermauer, dass sie im Fall einer Entwurzelung die Mauer beschädigen hätten. Jetzt müssen noch kranke Eschen und Pappeln, die ihr Lebensalter bereits erreicht haben, beseitigt werden. Anfang Dezember sollen die Fälltrupps anrücken, sofern das Wetter mitspielt. Dafür muss auch das Wasser des Herrenbachs abgelassen werden.

Jeden Baum einzeln geprüft

Anwohner und Naturschützer waren zu Beginn der Fällaktion im Frühjahr Sturm gelaufen und hatten mit ihren Protesten für die neuen Gutachten gesorgt. Dass inzwischen nur noch rund die Hälfte der ursprünglich geplanten Bäume gefällt werden müssen, ist möglich geworden, weil von den Gutachtern jeder einzelne Baum noch einmal sowohl aus naturschutzrechtlicher wie auch aus wasserschutzrechtlicher Hinsicht überprüft wurde, etwa wie groß sein Wurzelteller ist und wie vital der Baum ist.