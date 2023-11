Augsburger Hauptbahnhof wird nach Umbau teilweise eröffnet

In rund einem Monat, am 8. Dezember, wird der seit Jahren im Umbau befindliche Augsburger Hauptbahnhof eröffnet, jedenfalls zum Teil. Nach einer Bauzeit von rund acht Jahren nehmen die Deutsche Bahn (DB), die Stadtwerke Augsburg (swa) und die Stadt Augsburg gemeinsam den ersten Teil des neuen Augsburger Hauptbahnhofs in Betrieb. Freigegeben werden die Zwischenebene unter den Gleisen und der neue Fußgängertunnel, der vom Thelottviertel direkt unter den Bahnhof führt. Barrierefrei gelangen Reisende dann von der Halle über Rolltreppen und Aufzüge in die Zwischenebene und von dort nach oben zu den einzelnen Bahnsteigen. Auch das historische Empfangsgebäude des Bahnhofs öffnet wieder.

Straßenbahn kommt erst später

Später soll der Weg auch nach unten zur darunterliegenden Straßenbahnhaltestelle führen. Damit wird der Zugverkehr mit dem städtischen Straßenbahnverkehr verbunden. Mit der Teileröffnung kann der Hauptbahnhof bereits barrierefrei genutzt werden. Die Straßenbahnhaltestelle kann allerdings erst später in Betrieb genommen werden. Dass die Eröffnung des Augsburger Hauptbahnhofs in zwei Teilen erfolgen muss, liegt nach Angaben der Verantwortlichen an den weltweiten Lieferengpässen für technische Bauteile, aber auch am komplexen Genehmigungsverfahren für die Straßenbahnhaltestelle im zweiten Untergeschoss.

Zur Teileröffnung planen Projektpartner ein Fest

Die drei Projektpartner DB, Stadt Augsburg und swa planen ein Eröffnungsfest mit Musik, Führungen und Informationen. Sowohl in der neuen Zwischenebene als auch auf den Vorplätzen im Westen und Osten informieren am 8. Dezember Mitarbeitende von DB, swa und Stadt über den Ausbau des Hauptbahnhofs. Am Tag der Teileröffnung finden auch Führungen durch den Straßenbahntunnel und die Haltestelle statt, die zu einem späteren Zeitpunkt eröffnet werden.

Neue Verkehrsleitstelle startet

Bereits jetzt geht die neue Verkehrsleitstelle der Stadtwerke Augsburg in Betrieb. Die Technik wird in der kommenden Nacht umgestellt. Morgen (8.11.) kann es nach Angaben der swa deshalb zu vereinzelten Ausfällen der elektronischen Anzeigen an den Haltestellen kommen.