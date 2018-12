Augsburger Grandhotel Cosmopolis sucht nach neuem Konzept

Das Grandhotel Cosmopolis und der dazugehörige Verein in Augsburg stehen weiterhin auf wackligen Füßen. Das soll sich aber in Zukunft ändern und dabei helfen will auch Hans Söllner. Heute lädt der Musiker deshalb zum Benefizkonzert für das Projekt in den Augsburger Club Spectrum ein. Alle Einnahmen werden für das Cosmopolis gespendet, das eine Mischung aus Flüchtlingsunterkunft, Hotel und Begegnungsstätte ist.

Viele hundert Menschen spenden für das Cosmopolis

Unterdessen versucht der Verein, der das Grandhotel betreibt, in eine sicherere finanzielle Lage zu kommen, so Stef Maldener, einer der Vereinsmitglieder. Über 600 Menschen sind laut Maldener einem Spendenaufruf des Grandhotels Anfang November gefolgt und hätten den Verein finanziell unterstützt. Teilweise seien dabei auch tolle Aktionen entstanden, wie etwa Wohnzimmerkonzerte oder Glühweinverkäufe, deren Erlös an das Grandhotel ging, so Maldener.

Die Not des Grandhotels macht Helfer kreativ

Ihn freue daran zum einen natürlich, dass so der Verein unterstützt werde, zum anderen sei aber auch besonders, dass solche Aktionen genau dem Gedanken des Projektes entsprächen, weil Menschen dabei selbst aktiv würden und so für Veränderung sorgten. Dazu passe auch, dass viele Leute auf den Verein zugekommen seien und gefragt hätten, wie sie sich langfristig engagieren könnten, so Maldener.

Ein Förderverein für das Cosmopolis soll entstehen

Diese Menschen wolle das Grandhotel nun zusammenbringen, mit dem Ziel, dass eine Art Förderverein oder Freundeskreis für das Grandhotel entstehe. Wie ein solcher Unterstützerkreis genau aussehen werde, sei noch nicht klar, so Maldener. Der Verein erhofft sich dadurch allerdings regelmäßige finanzielle und sonstige Unterstützung.

Neue Strukturen im Betreiberverein des Cosmopolis

Auch im Betreiberverein des Grandhotels habe sich bereits viel getan. So versuchen sich die Vereinsmitglieder laut Maldener nun stärker der Tatsache anzupassen, dass der Verein auch einen wirtschaftlichen Faktor habe und dabei auch gesetzliche Regelungen einzuhalten seien. Unter anderem habe man inzwischen klarere Zuständigkeiten innerhalb des Vereins festgelegt und die Organisation gestärkt.

Das Cosmopolis-Konzept "zahl so viel du kannst" bleibt

Am grundsätzlichen Konzept des Hotels, dass nach dem Prinzip "zahl so viel du kannst" funktioniert, wolle man nichts ändern, so Maldener. Allerdings sei dem Verein klargeworden, dass man die Nutzer des Angebots stärker und deutlicher darauf hinweisen müsse, damit keine Umsonst-Mentalität entstehe. Man wolle nicht einfach ein Preisschild auf das Angebot kleben, aber den Menschen bewusster machen, wie das Konzept funktioniere.

Mit Spenden, Dauerförderung und besserer Organisation in die Zukunft

Mit Spenden, dem Freundeskreis und einer besseren Organisation hofft der Verein, ein Konzept zu entwickeln, dass auch die nächsten Jahre tragfähig ist. Es sei eine extrem harte Zeit, durch die der Verein gerade gehe, aber er sei zuversichtlich, dass der Weg funktioniere, so Maldener.

Viele Preise für das Grandhotel Cosmpolis

Das Grandhotel Cosmopolis wurde 2013 eröffnet und vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Städtebaupreis 2016, der Theodor-Heuss-Medaille für Solidarität mit Flüchtlingen und dem Preis "Miteinander des Bayerischen Rundfunks".

Hotelgäste und Flüchtlinge unter einem Dach

In dem ehemaligen Pflegeheim mitten in Augsburg ist ein Hotel untergebracht, eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und ein gastronomischer Betrieb. Über viele kulturelle Veranstaltungen will das Grandhotel zur gesellschaftlichen Begegnung anregen.

Benefizkonzert mit Hans Söllner

Das Benefizkonzert mit Hans Söllner für das Grandhotel Cosmopolis im Club Spectrum in Augsburg beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Konzert ist bereits ausverkauft.