Augsburger Goldfinger-Prozess könnte politisches Nachspiel haben

Der "Goldfinger-Komplex" um mögliche Steuerhinterziehung durch Goldhandel übers Ausland hat die Augsburger Justiz lange beschäftigt. Im Frühjahr wurden die letzten Verfahren eingestellt. Keinem der beiden Angeklagten konnten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft nachgewiesen werden. Jetzt könnte das Ganze ein politisches Nachspiel haben.

"Goldfinger"-Prozess ein "Justizskandal"?

Wie Verteidiger Richard Beyer dem BR sagte, wollten seine Mandanten nun "eine parlamentarische Aufarbeitung des Komplexes" erreichen. Der Münchner Rechtsanwalt spricht sogar von einem "Justizskandal" bis in höchste Beamtenkreise hinein. Daher hätten nun "alle Fraktionen im Landtag ein gleichlautendes Schreiben erhalten", sagt Beyer. SPD und Grüne haben nach BR-Informationen nun bereits entsprechende Anfragen an die Staatsregierung gestellt.

Anfragen an die Staatsregierung

Die Beantwortung der Staatsregierung jedoch stehe noch aus, so heißt es seitens der SPD. Florian von Brunn, Leiter der SPD-Landtagsfraktion, will unter anderem wissen, in welcher Form das Justizministerium in das Verfahren eingebunden war, wie der Prozess intern aufgearbeitet wird und welche Kosten dadurch verursacht werden.

Mandanten wollen Entschädigung einfordern

Denn das Landgericht Augsburg hat den freigesprochenen Angeklagten "dem Grunde nach eine Entschädigungspflicht hinsichtlich der erlittenen Untersuchungshaftzeit sowie hinsichtlich der Zeit des außer Vollzug gesetzten Haftbefehls ausgesprochen", wie es in einer Mitteilung des Gerichts heißt. Wie Anwalt Beyer dem BR sagte, werde es daher nicht nur Strafanzeigen und Dienstaufsichtsbeschwerden gegen ermittelnde Beamte geben, sondern auch hohe Entschädigungsforderungen seiner Mandantschaft.

Staatsanwaltschaft München prüft Strafanzeigen

Bei der Staatsanwaltschaft München I laufen laut einer Sprecherin derzeit bereits mehrere Verfahren im Zusammenhang mit dem früheren Goldfinger-Verfahren der Staatsanwaltschaft Augsburg. "Uns haben mehrere Strafanzeigen verschiedener Anzeigeerstatter erreicht, nachdem uns die Zuständigkeit hierfür von der Generalstaatsanwaltschaft München zugewiesen wurde. Wir prüfen derzeit noch, ob Ermittlungen einzuleiten sind und wer diesbezüglich als Beschuldigter in Betracht kommt", hieß es auf Anfrage des BR. Unter den angezeigten Personen sei auch eine damals ermittelnde Staatsanwältin.

Die Vorwürfe gegen verschiedene Personen seien uneidliche Falschaussage, Urkundenunterdrückung, Freiheitsberaubung im Amt und Weiteres. Die Verfahren würden von "auf Amtsdelikte spezialisierten Staatsanwältinnen" geführt. Die sehr umfangreichen Verfahren, die sich auf den gesamten Goldfinger-Komplex beziehen, befinden sich laut Münchner Staatsanwaltschaft allesamt "im Stadium der Vorprüfung".

Vorwurf der Steuerhinterziehung

Verhandelt worden war wegen eines umstrittenen Steuersparmodells, benannt nach dem James-Bond-Film "Goldfinger". Damit sollen sich Steuertrickser vor dem Fiskus arm gerechnet haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Doch der Anklage gelang es laut dem Augsburger Landgericht nicht, die Vorwürfe der Steuerhinterziehung gegen die Männer überzeugend zu belegen, sie wurden daher freigesprochen.