Augsburger Gastro darf im Freien länger öffnen

Gastronomen, die in Augsburg ein Lokal mit einem Innen- und einem Außenbereich bewirten, können ab sofort auch den Außenbereich bis 22 Uhr geöffnet lassen. Das gelte aus Gründen der Gleichbehandlung, teilte Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mit.

Gastronom erwirkt Gerichtsentscheidung

Mitte der Woche hatte der Betreiber eines Augsburger Restaurants per Eilantrag beim Augsburger Verwaltungsgericht erwirkt, dass er seine Außenterrasse bis 22 Uhr öffnen darf. Der Gastronom konnte nicht nachvollziehen, dass er im Lokal bis 22 Uhr Gäste haben darf, die Terrasse aber schon früher schließen muss. Das Gericht gab seinem Eilantrag statt, betonte aber, dass die Entscheidung nur für dieses eine Lokal gilt.

Augsburger Wirte drohten mit Eilanträgen

Mehrere Augsburger Wirte haben sich daraufhin nach BR-Informationen ans Ordnungsamt gewendet. Sie machten klar, dass sie bereit wären, auch Eilanträge einzureichen, wenn es keine gemeinsame Lösung gibt. Die Lokalbetreiber wollen nach der Pause wegen des Coronavirus nicht auf das Geschäft am langen Pfingstwochenende verzichten.

Corona-Ticker: Alle wichtigen News für Schwaben

Regelung gilt nicht für reine Biergärten

Die Stadt hat sich jetzt für eine gemeinsame Lösung entschieden. Sie gilt allerdings nur für Gastronomiebetriebe mit Innen- und Außenbereich – und nicht für reine Biergärten.

Bayernweite Änderungen erst nach Pfingsten

Augsburg war damit die erste Stadt im Freistaat, in der die Außengastronomie länger geöffnet sein darf. Memmingen ist kurz darauf nachgezogen: Die Stadtverwaltung teilte am Freitagmittag mit, dass ab sofort auch in Memmingen bis 22 Uhr draußen bewirtet werden darf. Im übrigen Bayern müssen die Wirte ihre Außenbereiche um 20 Uhr schließen. Erst ab kommenden Dienstag will die Staatsregierung die Regelung ändern und generelle Öffnungszeiten bis 22 Uhr zulassen.