Augsburger Fujitsu-Managerin: "Es lag nicht an den Mitarbeitern"

Bayerischer Rundfunk: Frau Schneevoigt, vielen Augsburgern geht es so: Wenn sie am Werk vorbeifahren, können sie noch gar nicht glauben, dass der Standort bald Geschichte sein soll. Wie geht es denn Ihnen damit, wie der Belegschaft?

Vera Schneevoigt: Es war natürlich ein Schock für alle und auch jetzt ist er von den meisten noch immer nicht ganz verdaut. Man hat ja als Geschäftsführerin schöne und weniger schöne Zeiten – diese Tage fallen eindeutig in die letztere Kategorie. Entscheidend ist nun aber, Klarheit zu schaffen. Für die Beschäftigten, für die Partner und für die Kunden. Diese Woche werden wir die Gespräche mit dem Betriebsrat aufnehmen. Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass wir sozialverträgliche Lösungen finden, dass wir den Betrieb aufrechterhalten und einen geordneten Übergang finden. Denn Fujitsu wird ja weiterhin Produkte anbieten. Diesbezüglich sind wir auch in engem Kontakt mit der Konzernzentrale in Japan.

Bayerischer Rundfunk: Die Marke Fujitsu war und ist beliebt. Warum hat das Management in Japan entschieden, den Standort zu schließen?

Vera Schneevoigt: Der IT-Markt ist einer der wettbewerbsintensivsten Märkte überhaupt. Hinzu kommt eine massive Globalisierungstendenz, ein Trend, dem nun auch der Fujitsu-Konzern folgt. Er hat entschieden, IT-Produkte nicht mehr regional – also in Augsburg insbesondere für Europa – zu fertigen, sondern die Verantwortung für die Entwicklung und die Produktion von Hardware in Japan zu bündeln. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die Stückzahlen sinken branchenweit, die kundenindividuelle Assemblierung verliert bei vielen Produkten an Bedeutung, die Zulieferer sitzen mittlerweile fast ausschließlich in Asien. So sind die meisten Komponenten, die wir benötigen, nur noch von dort ansässigen Firmen erhältlich, überwiegend aus Korea oder China. Fast nichts mehr kommt aus Europa. Ich wüsste fast nichts, was außer der Pappe für die Verpackung noch hier aus der Nähe kommt.

Bayerischer Rundfunk: Wird es keine Möglichkeit mehr geben, einen Teil der Belegschaft in Augsburg zu behalten?

Vera Schneevoigt: Seitens der Firmenleitung ist angekündigt worden, den Standort zu schließen. Wie genau dies stattfinden soll, ist Gegenstand der nun beginnenden Beratungen und Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretungen, denen ich nicht vorgreife. Und an Spekulationen darf und will ich mich nicht beteiligen.

"Es lag nicht an den Mitarbeitern hier"

Bayerischer Rundfunk: Hätte es nicht doch noch eine Lösung gegeben, den Standort zu halten?

Vera Schneevoigt: Einige Aspekte der globalen Rahmenbedingungen, die zu dieser strategischen Entscheidung des Konzerns geführt haben, habe ich eben kurz erläutert. Ein Punkt ist mir persönlich ganz besonders wichtig: Es lag definitiv nicht an den Mitarbeitern hier! Das sieht man auch daran, dass der Betrieb hier auch nach dieser Entscheidung reibungslos weitergeht. Nicht nur die Qualifikation, sondern auch deren Engagement sind wirklich einzigartig.

Bayerischer Rundfunk: Was könnte jetzt von Fujitsu in Augsburg übrigbleiben?

Vera Schneevoigt: Was und in welcher Form, kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt und in der derzeitigen Konstellation noch zu unklar. Aber es ist tatsächlich so, dass es Bestrebungen gibt, die Fähigkeiten, das Know-how und das Industrie-4.0-bezogene Wissen für die Region zu erhalten. Es gibt hier ein großes Interesse, etwa von Firmen aus dem bayerisch-schwäbischen Raum. Auch die Politik engagiert sich zu meiner großen Freude diesbezüglich sehr stark.

Bayerischer Rundfunk: Hinterher ist man immer klüger – gab es etwas, was das Unternehmen anders hätte machen müssen?

Vera Schneevoigt: Selbst im Nachhinein würde ich nicht sagen, dass angesichts der beschriebenen globalen Rahmenbedingungen in Augsburg grundlegende Entscheidungen getroffen worden sind, die man ganz anders hätte fällen müssen. Auch persönlich habe ich es nicht bereut, mich für Fujitsu entschieden zu haben. Ich bin trotz der jetzigen Situation stolz auf das Führungsteam und die Belegschaft, die es durch ihre Kompetenz erst möglich gemacht haben, dieses Werk so viele Jahre als "letzten Mohikaner“ der Branche in Europa zu halten.

"Arbeitsmarkt für Mitarbeiter aus vielen Bereichen tendenziell gut"

Bayerischer Rundfunk: Was geben Sie denn Ihren Leuten auf den Weg, all denen, die sich jetzt einen neuen Job suchen müssen?

Vera Schneevoigt: Das ist ein wesentlicher Teil der Gespräche, die wir jetzt mit den Arbeitnehmervertretungen führen werden. Wir haben etliche Mitarbeiter, die in der jetzigen Situation eine gute Gelegenheit sehen, einen neuen Job zu suchen und auch hervorragende Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Andere sagen, ich will meine Aufgabe hier vernünftig zu Ende bringen und noch ein bisschen Zeit haben, um zu überlegen, wie es persönlich weitergehen könnte. Der Arbeitsmarkt für Mitarbeiter aus vielen Bereichen ist tendenziell gut, die Chancen stehen nicht schlecht. Wir haben auch schon konkrete Anfragen von anderen Firmen erhalten, die Arbeitskräfte suchen und mit denen ich auch persönlich in Kontakt trete beziehungsweise treten werde. Aber es gibt eben auch Mitarbeiter, die es schwerer haben werden, neue Stellen zu finden.

Bayerischer Rundfunk: Was beschäftigt Sie dabei momentan besonders?

Vera Schneevoigt: In der Fürsorge für die betroffenen Menschen haben wir einige Zielgruppen, um die wir uns besonders kümmern müssen. Das haben wir beispielsweise auch mit der bayerischen Sozialministerin besprochen. So haben wir einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Handicaps, die man speziell unterstützen muss. Das gehört auch zu unserer Ethik. Auch bei ungelernten Beschäftigten ist der Unterstützungsbedarf sicher größer als bei gut ausgebildeten Fachkräften. Zudem arbeiten wir etwa seit vielen Jahren mit der gemeinnützigen Lebenshilfe Donau-Ries zusammen, die hervorragende Arbeit leistet und nun indirekt vom geplanten Aus des Werks betroffen sein wird.

Bei all diesen Themen bin ich sehr dankbar für die Unterstützung der Augsburger Wirtschaftsreferentin Eva Weber, des Oberbürgermeisters Dr. Kurt Gribl, der bayerischen Staatsregierung, der Arbeitsagentur und der IHK. Die Vielzahl von Beteiligten, die hier unterstützen, hilft, auch neue Kontakte herzustellen und Ideen für abfedernde oder auffangende Maßnahmen zu generieren.

Bayerischer Rundfunk: Was sagen Sie zu den Protesten der Mitarbeiter? War das ein Affront gegen die Firmenleitung, bei der Hausmesse zu demonstrieren, als die Bosse in München waren?

Vera Schneevoigt: Ich habe damit kein Problem und ich glaube auch nicht, dass es von anderen als Affront gesehen wurde. Die Proteste sind verständlich und auch ein Zeichen für das Engagement der Mitarbeiter. Insofern ist der Protest nicht überraschend.

Politik will Fachkräfte in der Region halten

Bayerischer Rundfunk: Ist es illusorisch, dass ein Teil des Werks in Augsburg erhalten werden kann, oder stirbt die Hoffnung zuletzt?

Vera Schneevoigt: Ich habe vorhin erläutert, dass seitens der Firmenleitung angekündigt worden ist, den Standort zu schließen und alles Weitere Gegenstand der nun beginnenden Beratungen und Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretungen ist, denen ich nicht vorgreife. Eine darüber hinaus gehende Frage ist, ob Arbeitsplätze und Kompetenzen in anderen Konstellationen hier in der Region gehalten werden können. Wir haben viele Mitarbeiter, die hier verwurzelt sind und auch gerne hierbleiben möchten.

Glücklicherweise hat sich die Region in den letzten Jahren enorm entwickelt – speziell hin zu technischer Innovation. Das Technologiezentrum Augsburg, neue Forschungseinrichtungen und die Zusammenarbeit mit den Universitäten sind hier zu nennen. Hinzu kommen auch viele Mittelständler aus anderen Branchen, die immer mehr IT in ihre Produkte integrieren. Außerdem kommt noch das Universitätsklinikum. Bei all diesen Unternehmen und Einrichtungen wird IT-Kompetenz gebraucht und entsprechende Spezialisten sind gefragt. Das ist auch ein Grund, weshalb sich Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl und andere so sehr dafür einsetzen, die Fachkräfte und deren Know-how in der Region zu halten. Ich denke, es ist daher durchaus realistisch, dass eine Reihe von Dingen hier in der Region bleibt.

Das Interview führten die BR-Reporterinnen Barbara Leinfelder und Roswitha Polaschek.