Augsburger Frühjahrsdult lockt Tausende Menschen an

Sie ist die längste Freiluftkaufstraße in Augsburg: die Frühjahrsdult. Auf einem Kilometer reiht sich Stand an Stand, Marktkaufleute bieten ihre Waren und Speisen feil. Dank des guten Wetters schlenderten an Ostern Tausende Menschen über die Dult.