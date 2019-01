Augsburger Frühjahrsausstellung startet mit neuem Konzept

Im Januar statt im April und damit etliche Wochen früher als sonst startet heute die Augsburger Frühjahrsausstellung afa auf dem Augsburger Messegelände. Grund für die Umstellung ist das neue Konzept der Messemacher. Frei nach dem diesjährigen Motto "Alte Liebe – neu entfacht" wollen sie wieder mehr Besucher auf die Messe locken.

Messe dauert nur noch fünf Tage

Die Macher haben auch die Laufzeit verkürzt. Statt neun Tagen dauert die Schau dieses Jahr nur noch fünf Tage, also bis zum 3. Februar 2019. Denn, so die afa-Leitung, der Erfahrung nach laufen Messen mit verkürzter Laufzeit besser. Zuletzt waren die Besucherzahlen der afa kontinuierlich nach unten gegangen. Im vergangenen Jahr zog die Schau gerade noch 74.400 Besucher an.

Regionalität und Erlebnis im Vordergrund

Ein neues Konzept soll die afa nun wieder zur wichtigsten Verbrauchermesse in der Region machen. Ab heuer soll deshalb das Thema Regionalität im Mittelpunkt stehen. Neben den bisherigen renommierten Unternehmen hat die Messeleitung junge Firmen dazu geholt. Außerdem soll die afa zur Erlebnis-Messe werden.

Neu sind deshalb etwa die Bereiche Outdoor, Touristik, Sport und Gartenbau. Für die Besucher gibt es Stand-Up-Paddelkurse, Slackline-Routen und Pumptrack-Radeln. Der Deutsche Alpenverein bietet erstmals einen Kletter- und Boulder-Schnupperkurs an, an dem über 1.000 Schüler teilnehmen werden. Und Kanu-Fans kommen im eigens aufgebauten Wasserbecken beim Eskimorolle-Drehen auf ihre Kosten.

Sonderschau zu Amerikanern in Augsburg

Ein möglicher Besuchermagnet könnte auch die Schau "Amerika in Augsburg" werden, zu der die Vereine "Amerika in Augsburg e.V." und "American Car Friends Augsburg e.V." einladen. In einer aufwändigen und liebevoll zusammengestellten Sonderschau präsentieren sie Artefakte und Relikte aus der Ära der US-Soldaten in Augsburg.

Insgesamt sind 400 Aussteller für die afa angemeldet, fünf Hallen an der Messe sind belegt. Das Tagesticket für Erwachsene kostet acht Euro, geöffnet ist von 9.30 bis 18 Uhr.