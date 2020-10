Augsburger Friedenspreis: Gauck ehrt Marx und Bedford-Strohm

Die beiden Bischöfe wurden gemeinsam für ihr Engagement für das ökumenische Miteinander der Konfessionen ausgezeichnet, im Jahr des Reformationsgedenkens 2017 und darüber hinaus. Augsburgs Oberbürgermeisterin lobte die beiden Preisträger, diese konzentrierten sich nicht auf das, was ihre Konfessionen trenne, sondern auf das, was verbinde, so Eva Weber. Gemeinsam mit dem Augsburger Regionalbischof Axel Piper überreichte die OB den mit 12.500 Euro dotierten Friedenspreis an die beiden Kirchenvertreter. Marx und Bedford-Strohm durften sich außerdem ins goldene Buch der Stadt Augsburg eintragen.

Altbundespräsident Gauck: Friedenspreis heute wichtiger denn je

Laudator Joachim Gauck betonte in seiner Rede, der Augsburger Friedenspreis sei angesichts von Polarisierung, Populismus und Spaltung heute, 35 Jahre nach seiner ersten Verleihung nötiger denn je. Gesellschaftlicher Frieden sei nicht selbstverständlich, so der Altbundespräsident. Frieden sei kein Ist-Zustand, sondern ein Prozess. Er müsse immer wieder ausgelegt und gelebt werden, möglichst von allen Menschen, so Gauck. Die beiden Preisträger verkörperten christliche Werte wie Solidarität, Gerechtigkeit und Hoffnung und trügen diese sichtbar in die Gesellschaft hinein, so Gauck.

Gauck: Ökumene von Marx und Bedford-Strohm hat Vorbildfunktion

Gauck erinnerte an das gemeinsame Reformationsgedenken, das evangelische und katholische Christen 2017 als "Christusfest" feierten. Die Ökumene der beiden Kirchenvertreter Marx und Bedford-Strohm habe eine wichtige Vorbildfunktion. Gerade die vergangenen Monate der Corona-Pandemie hätten der Gesellschaft vor Augen geführt, wie verletzlich, aber auch wie aufeinander angewiesen die Menschen seien. Vertrauen, Respekt und Toleranz präge die Freundschaft des katholischen Marx und des evangelischen Bedford-Strohm und diese Werte seien nicht nur im ökumenischen Dialog zentral, sondern von großer Wichtigkeit für die gesamte Gesellschaft. "In Vielfalt geeint" sei nicht umsonst seit dem Jahr 2000 auch das Motto der Europäischen Union, so Gauck.

Lob für Wertverbundenheit: von Seenotrettung bis Synodaler Weg

Explizit hob Joachim Gauck das Engagement von Heinrich Bedford-Strohm für die kirchliche Seenotrettung hervor, das dem EKD-Ratsvorsitzenden auch viel Kritik eingetragen habe. Seine tiefe Überzeugung, aus der er handle mache Bedford-Strohm dabei "authentisch", befand Gauck. Der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Kardinal Marx stehe für das offene Wort, fuhr Gauck an den Erzbischof von München und Freising gewandt fort. Marx habe als Vorsitzender der Bischofskonferenz auch unbequeme Themen angesprochen und mit dem Reformprozess des Synodalen Weges ein "großes Versöhnungswerk" angestoßen. Er habe den Rücktritt des Kardinals vom Bischofskonferenzvorsitz mit Bedauern zur Kenntnis genommen, sagte Gauck.

Bedford-Strohm: kein Respekt für Respektlosigkeit

Der evangelische Landesbischof bedankte sich für den Preis. Augsburg liege ihm als Schauplatz der Reformation und wegen des Augsburger Religionsfriedens besonders am Herzen, so Bedford-Strohm. Wenn Kirche ihren Auftrag ernst nehme, dann gebe es keinen anderen Weg als den der Ökumene, so der Landesbischof. Und was im Verhältnis der christlichen Konfessionen gelte, das gelte in ähnlicher Weise auch für das Miteinander mit anderen Religionen: Nicht ein besonderer Überlegenheitsanspruch gegenüber Andersgläubigen mache den christlichen Glauben authentisch, betonte Bedford-Strohm. Es gehe im interreligiösen Dialog vielmehr darum, Wege des Friedens zu eröffnen und trotzdem Unterschiede nicht zu leugnen. "Für Respektlosigkeit kann es keinen Respekt geben, für Intoleranz kann es keine Toleranz geben", so Bedford-Strohm.

Marx: Wohlwollen Grundvoraussetzung für Miteinander

Ein ökumenischer Gottesdienst sei in der Zeit seiner Kindheit und Jugend undenkbar gewesen, so Kardinal Reinhard Marx. In den vergangenen Jahrzehnten sei im ökumenischen Miteinander viel erreicht worden. Der unbedingte Wille, Gemeinsamkeiten zu entdecken, sei dabei Grundvoraussetzung gewesen. Wohlwollen, Freundschaft und Vertrauen seien aber auch eine Grundvoraussetzung für gesellschaftliches Miteinander, setzte Marx hinzu. Marx zitierte die neue Sozialenzyklika von Papst Franziskus "Fratelli tutti" zur Wichtigkeit des Dialogs. Dialog sei - sowohl gesellschaftlich als auch ökumenisch - ein Prozess, aus dem alle Gesprächspartner verändert hervorgehen. Das Preisgeld stifteten die beiden Preisträger an die Obdachlosen- und Altenarbeit der katholischen Laienbewegung Gemeinschaft Sant'Egidio in Bayern, die gerade während der Corona-Krise vielen Menschen geholfen habe.