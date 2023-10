Augsburger Friedenspreis an ZDF-Journalistin Eigendorf verliehen

Die ZDF-Journalistin Katrin Eigendorf hat den Augsburger Friedenspreis verliehen bekommen. Laudator Kurt Kister, langjähriger Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, sagte, es gebe keinen Frieden ohne Freiheit – und gerade nicht ohne die Freiheit der Berichterstattung. "Und weil Katrin Eigendorf konsequent und professionell auch über diese Zusammenhänge berichtet, ist sie eine persona pro toto. Sie wird als Journalistin ausgezeichnet. Aber ich verstehe ihren Preis auch als eine Würdigung der Rolle des Journalismus – im Krieg und für den Frieden", so Kister.

Friedenspreis für authentischen und kritischen Journalismus

Dass Eigendorf den Augsburger Friedenspreis erhalten wird, hatte die Stadt bereits im August bekannt gegeben, anlässlich des Hohen Friedensfests. Die Jury begründete ihre Wahl mit den journalistischen Leistungen der Preisträgerin. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine stehe Eigendorf für einen authentischen, menschenzugewandten, kritischen und klar reflektierten Journalismus. Die Jury betonte außerdem die Bedeutung eines unabhängigen, mutigen Journalismus für die Bewahrung und die Schaffung von Frieden.

Von NRW über Paris nach Moskau

Katrin Eigendorf wurde in Tönisvorst in Nordrhein-Westfalen geboren. Beim WDR in Köln absolvierte sie ein Redaktionsvolontariat und arbeitete anschließend im ARD-Studio Paris und für die Tagesthemen. Von 1993 bis 1996 war sie als Korrespondentin für RTL in Moskau. Von Januar 2015 bis April 2018 ging sie erneut nach Moskau – dieses Mal für das ZDF.

Augsburger Friedenspreis ist mit 12.500 Euro dotiert

Seit 1985 vergibt die Stadt Augsburg gemeinsam mit der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern alle drei Jahre den Augsburger Friedenspreis. Mit dem mit 12.500 Euro dotierten Preis werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich um ein tolerantes und friedvolles Miteinander von Angehörigen vielfältiger Kulturen und Religionen verdient gemacht haben.