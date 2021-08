Augsburger Friedensfest: Picknicken für den Zusammenhalt

Der Augsburger Annahof am Sonntag kurz nach 7 Uhr: Mehrere Kleinlaster stehen mit geöffneten Hintertüren auf dem mit Kopfstein gepflasterten Platz. Von der Ladefläche reichen die Fahrer immer wieder orangefarbene Plastikkörbe. Darin: duftendes Backwerk in Form von handtellergroßen Tauben. Das Friedenssymbol weltweit. Ein Augsburger Friedensfest ohne sie: undenkbar!

1.500 gebackene Friedenstauben

Insgesamt 1.500 Stück hat der Neusäßer Bäcker Georg Schneider gebacken. In Windeseile sind die Körbe auf Lastenfahrräder verteilt. Und schon treten die Boten in die Pedale, um die Bestellungen an Menschen im gesamten Stadtgebiet auszuliefern. Außerdem werden fünf zusätzliche Anlaufstellen in verschiedenen Stadtteilen mit den gebackenen Friedenstauben beliefert.

Statt großer Friedenstafel viele kleine Friedens-Picknicks

Die Organisatorin des Friedensfests, Christiane Lembert-Dobler, steht mittendrin, packt überall mit an, wo Hilfe gebraucht wird. Auch in diesem Jahr musste sie Corona-bedingt einige Events aus dem Programm streichen. So fand das Hohe Friedensfest zum zweiten Mal in Folge ohne die große Friedenstafel statt, bei dem sich die Menschen zum Beispiel auf dem Augsburger Rathausplatz zusammensetzen und mitgebrachte Speisen teilen.

Schon im vergangenen Jahr war das Friedensbüro auf die Idee gekommen, ganz individuelle Friedens-Picknicks organisieren zu lassen, ob direkt vor der Haustür, im Park oder am Badesee. Und die Resonanz sei überwältigend gewesen, sagt Lembert-Dobler. Die Bilder und Eindrücke der Picknicks wurden auf einer Social Media-Plattform gesammelt und so die Teilnehmer virtuell miteinander verbunden.

Die Botschaft aus Augsburg: Konflikte friedlich lösen

Das Wichtigste sei die Botschaft des Augsburger Friedensfests, sagt Lembert-Dobler: "Ich wünsche mir, dass damit ein Signal ausgesendet wird, dass der Frieden ein Prozess ist, dass er wie ein Pflänzchen ist, das man umsorgen muss, dass es in jeder Gesellschaft Konflikte gibt und dass wir aber friedlich miteinander streiten können, um diese Konflikte und diese Unterschiede immer wieder zu lösen."

Ökumenischer Festgottesdienst in der St.-Anna-Kirche

Unterdessen laufen in der benachbarten St.-Anna-Kirche die letzten Vorbereitungen für den ökumenischen Festgottesdienst. In den Kreuzgängen haben sich viele Menschen zusammengefunden, unter ihnen Regionalbischof Axel Piper. "Das ist heute ein nachdenkliches Friedensfest, wie ich finde. Nachdenklich insofern, als dass der Begriff 'Fürsorge' auch noch einmal optisch sichtbar wird. Wir passen auf einander auf, wir haben die Masken an. (…) Alles Dinge, die der Fürsorge geschuldet sind und der Hoffnung, dass es wieder besser wird."

Friedensfest-Motto "Für_Sorge" als aktuelle Aufgabe

Pünktlich um 10 Uhr stimmten die Bläser des Bezirks-Posaunenchors "Welcome" von Reinhold Schelter an. In ihren anschließenden Festreden betonten die Stadtdekane Michael Thoma und sein katholischer Kollege Helmut Haug, welch wichtige Bedeutung das diesjährige Friedensfest-Motto "Für_Sorge" für das Miteinander hat. Und sie schlugen den Bogen zur aktuellen Corona-Situation, in der Fürsorge zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe geworden ist.

Nachbarschafts-Friedensfest im Stadtteil Oberhausen

Das wissen auch die Bewohner des Augsburger Stadtteils Oberhausen. Sie haben sich auf dem Friedensplatz zu einem Nachbarschaftsfest getroffen, natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Etwa 70 Menschen sind gekommen. Gemeinsam sitzen sie an den Tischen, essen gebackene Friedenstauben und trinken Kaffee. Eine dreiköpfige Jazz-Combo spielt. Vieles erinnert hier an jene Zeiten, in denen das Zusammenleben aller noch nicht vom Coronavirus bestimmt wurde.

Doch all das spielt für viele Stunden kaum eine Rolle. "Es würde gut sein, wenn manche sich durch solch ein Fest vielleicht zurückbesinnen darauf, dass man gut miteinander auskommt", sagt ein Anwohner. Und seine Nachbarin ergänzt: "Der Mensch muss Frieden leben, aus dem Herzen heraus. Das wäre im Grunde der richtige Ansatz und: es ist auch möglich!" Zumindest hier scheint die Augsburger Friedensbotschaft bereits angekommen zu sein.