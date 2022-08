Augsburger Friedensfest: Einzigartiger Feiertag mit großer Tafel

Seit 1950 ist der 8. August speziell für das Stadtgebiet Augsburg ein staatlich geschützter Feiertag - das ist bundesweit einmalig. Das Hohe Friedensfest wurde in Augsburg erstmals am 8. August 1650 festlich begangen. Mit Dank- und Friedensgebeten feierten die Protestanten damals die Wiedererlangung ihrer religiösen wie auch politischen Gleichberechtigung mit den katholischen Mitbürgern nach dem 30-jährigen Krieg. Bis 1985 war das Friedensfest denn auch eine rein evangelische Angelegenheit. Erst seit der 2000-Jahr-Feier der Stadt Augsburg feiern die Katholiken das Fest mit.

In jeder größeren Stadt gab es ein Friedensfest

Der Westfälische Frieden von 1648 hatte die sogenannte Parität festgeschrieben, wonach alle städtischen Ämter mit Protestanten und Katholiken zugleich besetzt werden mussten. Außerdem bekamen die Protestanten ihre Kirchen zurück. Im Heiligen Römischen Reich gab es rund 160 Friedensfeste, in jeder größeren Stadt eins, wie etwa in Nürnberg.

Besondere Situation der Konfessionen in Augsburg

"In Augsburg aber musste man aufpassen, weil die Stadt bi-konfessionell war, evangelisch und katholisch, also durfte man nicht zu sehr feiern, um die katholische Seite nicht zu provozieren", erklärt der Augsburger Stadthistoriker Wolfgang Wallenta. Auch in der Nachkriegszeit war das Hohe Friedensfest noch ein rein evangelisches Fest. Die trennende Kluft zwischen Konfessionen war noch groß, so Wallenta: "Man hat nebeneinander gelebt, nicht miteinander. Bis in die 1960er Jahre gab es im Hauptkrankenhaus etwa noch eine Küche und eine Wäscherei jeweils für evangelische Kranke und für katholische Kranke".

Gottesdienst und Friedenstafel

Seit 2018 trägt das Augsburger Hohe Friedensfest den Titel "Immaterielles Kulturerbe der UNESCO". Mittlerweile begeht das Friedensfest in Augsburg jeder anders – die einen müssen aufstehen, weil sie auswärts arbeiten, die anderen nutzen den Feiertag, um auszuschlafen, oder in die nächste Stadt zum Einkaufen zu fahren. Viele Augsburger gehen an diesem einzigartigen Feiertag am Vormittag aber auch ganz bewusst in den Gottesdienst und besuchen dann gemeinsam die große Friedenstafel auf dem Rathausplatz mit den Friedensgrüßen der Religionsgemeinschaften. Hier sitzt man - nach zwei Jahren Pause - zusammen, teilt mitgebrachtes Essen miteinander und kommt mit seinem Sitznachbarn ins Gespräch.

Kinderfest setzt Zeichen für den Frieden

Begleitet wird das Fest von einen umfangreichen Kulturprogramm. Familien mit Kindern können auch einen Abstecher in den Botanischen Garten und in den Zoo zum Kinderfriedensfest machen. Rund 40 Mitmachaktionen sind dort geplant. Höhepunkt ist sicherlich das riesige Peace-Zeichen, zu dem sich alle Buben und Mädchen auf einer großen Wiese gemeinsam aufstellen. Am Abend klingt das Friedensfest mit einem Festkonzert in der Kirche St. Anna aus, dieses Jahr mit Werken von Johann Sebastian Bach.