Augsburger FPD-Stadtrat fordert: keine Maskenpflicht für Radler

Auch Radler müssen mit Beginn des neuen Jahres eine Mund-Nase-Maske tragen, wenn sie in einer Zone mit Maskenpflicht unterwegs sind, sei es in der Stadtmitte oder an beliebten Spazierwegen entlang der Wertach oder am Hochablass. Das hat das Bayerische Gesundheitsministerium vor wenigen Tagen klargestellt.

Ausnahme von Maskenpflicht für Augsburger Fahrbahnen

Der FDP-Stadtrat Lars Vollmar fordert die Stadt Augsburg deshalb dazu auf, zu überprüfen, ob innerstädtische Fahrbahnen von der Maskenpflicht ausgenommen werden können. Ihm geht es dabei um die Verkehrssicherheit für Brille tragende Radler.

"Beschlagene Brille echte Gefahr für Radler"

"In der kalten Jahreszeit sind Brillengläser eigentlich die ganze Zeit beschlagen, wenn man eine Corona-Maske trägt. Das ist für Radfahrerinnen und Radfahrer eine echte Gefahr", erklärt Vollmar in einer Pressemitteilung. Aus diesem Grund waren Radfahrer in Augsburg bisher pauschal von der Maskenpflicht ausgenommen. Zu Unrecht, wie das Bayerische Gesundheitsministerium feststellte.

Stadt hat Entscheidungsspielraum

Doch Vollmar weist darauf hin, dass die Stadt Augsburg hier durchaus Entscheidungsspielraum hat. Denn laut Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung dürfen die Kommunen selbst festlegen, welche Zonen zu den sogenannten zentralen Begegnungsflächen zählen. Das sind Bereiche, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum aufhalten oder an denen sie länger verweilen. Dazu zählt die Stadt Augsburg unter anderem den Königsplatz, die Annastraße und die Maximilianstraße.

Maskenpflicht nur auf Bürgersteigen

Vollmar schlägt vor, die Fahrbahnen von der Maskenpflicht auszunehmen: "Wir würden dem Infektionsschutz Genüge tun, wenn zum Beispiel auf den Bürgersteigen der Maximiliastraße weiterhin Maskenpflicht gilt, für Radfahrer auf der Fahrbahn jedoch nicht." Er betont, das Ziel müsse sein, dass Menschen mit Brille auch weiterhin zu zentralen Plätzen oder an diesen vorbei radeln können, ohne sich und andere durch das Tragen einer Maske zu gefährden.