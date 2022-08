> Augsburger Fliegerbombe erfolgreich entschärft

Noch in der Nacht gaben Polizei und Stadt Entwarnung: Die 3.000 Menschen in der Evakuierungszone rund um das Univiertel konnten in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Warum es in Augsburg häufiger zu Entschärfungsaktionen kommt.