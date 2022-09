Augsburger Eltern fürchten Sanierungs-Stopp von Schulen

Für die Lehrer und Schüler am Rudolf-Diesel-Gymnasium war es eine böse Überraschung: Vorige Woche wurde der Schule mitgeteilt, dass die Sanierung der Schulsporthalle aus dem nächsten Bauabschnitt gestrichen werden musste.

In der Turnhalle wuchsen Pilze aus der Wand

Mehr als 800 Buben und Mädchen gehen auf das Rudolf-Diesel-Gymnasium in Augsburg. Die Sporthalle liegt gleich neben dem Pausenhof, doch ins Innere der Halle hat schon länger kein Schulkind mehr einen Fuß gesetzt. Durchs Dach tropft Wasser, zeitweise seien handtellergroße Pilze aus den Wänden gewachsen, berichtet Kathrin Lampe, Vorsitzende des Elternbeirats.

Mit dem Bus an andere Schulen zum Sport

An Sportunterricht ist am Diesel-Gymnasium daher nicht zu denken. Die Kinder werden mit Bussen an benachbarte Schulen gefahren. Schülerin Luzie, 13 Jahre alt und begeisterte Turnerin, findet das doof. "Weil man immer viel Zeit verliert mit hinfahren, umziehen und dann wieder zurück." Viele Sachen, die sie gerne mache, Schwebebalken etwa, seien so gar nicht möglich. Auch ihre Mutter Kathrin Lampe bedauert das. Außerdem gehe es nicht nur um den Sport, sagt sie, sondern auch darum, dass es ohne Sporthalle keinen großen Raum mehr gebe für Schulfeiern, Abiturprüfung oder gemeinsame Gottesdienste.

Hat die Stadt zu wenig Puffer?

Laut Kathrin Lampe befürchten viele Eltern, dass die Stadt möglicherweise generell zu wenig Finanz-Puffer für die laufenden Sanierung eingerechnet hat und die Sporthalle nur der erste Punkt auf einer längeren Streichliste sein könnte: "In fünf, sechs Jahren sagt man dann, das ist günstiger, die neu zu bauen, aber da ist dann auch kein Geld da." Das mache einen wütend als Mutter, sagt sie. Und: "Man sieht ja am Staatstheater Augsburg, dass es sehr wohl möglich ist, wenn man will, einen Bau durchzuziehen."

Sanierungsstau und steigende Schülerzahlen

Im Rathaus hat Bildungsreferentin Martina Wild von den Grünen nicht nur das Diesel-Gymnasium auf ihre Sanierungsliste stehen, sondern insgesamt 70 Schulen. Dazu kommt die aktuelle Klima- und Gaskrise und die damit verbundenen Preissteigerungen. Das Thema Bildungsgerechtigkeit sei ihr sehr wichtig, so Wild. Aber die Sanierung aller Schulen der Stadt sei eine Mammutaufgabe. "Zusätzlich kommt aber die Aufgabe dazu, dass wir weitere Klassenräume brauchen, weil wir eine wachsende Stadt sind", erklärt Wild.

So läuft die Finanzierung

Doch woher das Geld dafür nehmen? Neben eigenen Einnahmen ist die Stadt auf Schlüsselzuweisungen und Förderpakete angewiesen. Dem bayerischen Bauministerium liegen jedoch keine Zahlen darüber vor, wie viele Schulen im Freistaat überhaupt aktuell saniert werden: Derartige Baumaßnahmen, so das Ministerium auf Anfrage des BR, würden überwiegend in kommunaler Trägerschaft durchgeführt. Heißt: Es gibt weder einen genauen Überblick, noch einen detaillierten Plan, wie bayerische Schulen saniert werden sollen. Darum müssen sich Kommunen selbst kümmern.

Schlüsselzuweisungen für den Sanierungsstau

Der Bund hat zwei Kommunal-Investitionsprogramme aufgelegt, KIP und KIP-S. Beide Förderprogramme befinden sich aber bereits in der Schlussphase. Folgeförderungen in diesem Bereich seien vom Bund nicht geplant, hieß es auf Anfrage des BR. Unter bestimmten Umständen könnten Kommunen auch Mittel aus EU-Töpfen erhalten für die energetische Sanierung von Schulen. Vorrangig seien aber Fördermittel nach dem Finanzausgleichsgesetz, also Schlüsselzuweisungen. Seit 2015 seien mehr als 2.300 Baumaßnahmen an Schulen in diese Förderung aufgenommen wurden; davon rund 800 Sanierungen, teilte das bayerische Finanzministerium mit.

Zwei Milliarden Euro für Sanierungen

Doch das reicht nicht, sagt Bildungsreferentin und Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne). Allein die Sanierung des Diesel-Gymnasiums ist bislang auf 45 Millionen Euro angesetzt. Das Hochbauamt habe errechnet, so Wild, dass die gigantische Summe von zwei Milliarden Euro nötig wäre, um alle Schulen auf einmal wieder in Stand zu setzen und fit für die Zukunft zu machen. "Wir müssen grundsätzlich noch mal drüber reden, was uns Bildung wert ist", meint Wild. Einig sind sich die Stadt und Eltern darin, dass in Augsburg die bisherige Finanzierung, dass also vor allem die Kommunen die Maßnahmen tragen und dazu Fördertöpfe von Bund und Freistaat anfragen können, kaum ausreichen wird, um die lang geschobenen Arbeiten zu stemmen.

Kommunen müssen Ganztagesbetreuung bis 2026 ausbauen

Das gilt laut Martina Wild erst recht für den nächsten dicke Brocken, den die Kommunen umsetzen sollen: nämlich den geplanten Ausbau der Ganztagesbetreuung. Ab 2026 tritt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter in Kraft. "Und da würde ich mir nicht nur vom Freistaat, sondern auch vom Bund eine Förderung wünschen", sagt die Augsburger Bildungsreferentin, etwa nach dem Vorbild der früheren Infrastruktur-Unterstützungspakete IZBB (Investition in Zukunft, Bildung und Betreuung).

Augsburg fordert neue Grundlage für Schulsanierungen

Bürgermeisterin Martina Wild fordert daher eine grundlegend neue Finanzierungsart, die es den Kommunen ermöglicht, derart aufwendige Schulsanierungen endlich auf eine solide Basis zu stellen. Ansonsten bleibe nur eine Verwaltung des Mangels, so Wild. Und was meint Luzie? Die 13-Jährige mit dem sorgsam geflochtenen blonden Zopf wünscht sich einfach nur eine Schule, die eine eigene Sporthalle hat – und in der es nirgendwo hineinregnet.