Augsburger Eiskanal trockengelegt - wegen Kanuslalom-WM

Dem Augsburger Eiskanal ist das Wasser ausgegangen – und zwar ausgerechnet jetzt kurz vor der mit Spannung erwarteten Kanuslalom-Weltmeisterschaft, die am 26. Juli starten soll. Wie Hans-Peter Pleitner, Präsident von "Kanu Schwaben", dem BR bestätigte, ist der Eiskanal deshalb seit heute 9 Uhr vom Lech abgesperrt worden, das heißt, der Kanal bekommt jetzt erst mal kein Wasser mehr. Der Grund dafür ist das derzeitige Niedrigwasser des Lechs. Denn der Eiskanal ist ein Umgehungskanal, er bekommt sein Wasser aus dem Lech.

Trockenlegung des Eiskanals "reine Vorsichtsmaßnahme"

Kanu-Präsident Pleitner ist dennoch optimistisch, dass die WM wie geplant stattfinden kann, auch wenn diejenigen Sportler, die jetzt schon zum Training angereist sind, erst mal auf dem Trockenen sitzen müssen. Man wolle einfach "auf Nummer sicher" gehen, so Pleitner, und habe jetzt das Wasser abgestellt – damit dann zu den Wettkämpfen wieder genügend davon aus den Staustufen südlich von Augsburg herangeführt werden könne. "Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wenn es jetzt mal eine Nacht richtig regnet, dann schaut das gleich wieder ganz anders aus", beruhigt Pleitner. Derzeit sei es einfach sehr trocken, die Schneeschmelze habe heuer weniger Wasser aus den Alpen gebracht als sonst.

Eiskanal trockenlegen: "nicht unbedingt ungewöhnlich"

Dass der Eiskanal trockengelegt werden müsse, das sei in den vergangenen Jahren freilich immer wieder einmal vorgekommen, etwa als die Staumauer am Forggensee repariert wurde, oder in sehr heißen Sommern, um die Bäche in der Stadt mit genügend Wasser zu versorgen. "Das ist bis jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich", so der Kanu-Experte. Fürs Training der Athleten stehe der Eiskanal derzeit also nicht zur Verfügung, lediglich die Nebenstrecken der ehemaligen Olympiaanlage.

Augsburger Eiskanal wird gereinigt, das Tor nachjustiert

Die Zeit, in der nur sehr wenig Wasser durch den Eiskanal fließt, soll nun dafür genutzt werden, noch einmal Moos von den künstlich angelegten Felsen zu entfernen und die neue Toraufhängung noch einmal nachzujustieren, erklärt Pleitner. Spätestens zum WM-Start am 26. Juli soll der Eiskanal dann aber wieder wie gewohnt als kraftstrotzender Wildbach daherkommen und seinem Ruf als "die Streif des Kanusports" alle Ehre machen, so Präsident Hans-Peter Pleitner zum BR.

Kanuslalom-WM und 50. Olympia-Jubiläum in Augsburg

Die Kanuslalom-Weltmeisterschaft wird vom 26. Juli bis 31. Juli in Augsburg ausgerichtet. Damit verbunden ist ein umfangreiches Programm zum 50-jährigen Jubiläum der Olympiade von München, bei der Augsburg mit dem Eiskanal als Austragungsort für die Kanuwettkämpfe beteiligt war.