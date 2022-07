Kanal leer! Gefährdet Niedrigwasser Augsburgs Kanu-WM?

Zu wenig Wasser im Lech bedeutet in der Konsequenz auch zu wenig Wasser für die Kanuten, die sich auf dem Eiskanal eigentlich intensiv auf die Weltmeisterschaften der Wildwasser-Kanuten kommende Woche vorbereiten wollen. Doch aktuell geht eben nichts, erklärt Johannes Heiß.

Er ist als Projektmanager im städtischen Referat für Sport, Kultur und Welterbe für die Durchführung der Weltmeisterschaften abgestellt. "Wir hängen vom Lech ab. Wenn der Lech genug Wasser führt, können wir den Eiskanal bespannen, also mit Wasser füllen", sagt Heiß.

Wie viel Wasser läuft aktuell den Lech hinunter?

Über den Hochablass müssten immer zehn Kubikmeter Wasser den Lech hinunterlaufen, das sei u.a. nötig für die Fische. Der Rest könne dann genutzt werden für den Eiskanal und die städtischen Kanäle. Aktuell sehe es so aus, als könnten die Organisatoren mit 25 Kubikmeter Wasser im Lech arbeiten.

Sollte das aber noch weiter drastisch sinken, dann müssten man wieder neu justieren und neu überlegen, so Heiß zum BR. Eine Absage sei die allerletzte Option, die keiner aktuell auf dem Zettel habe.

Zu Fuß im Augsburger Eiskanal unterwegs

Aktuell führe der Lech aber eben nicht die nötige Menge Wasser, um die Stadtbäche und die Kanustrecke wie gewohnt mit Wasser zu bespannen. Der schneearme Winter und das daraus resultierende Niedrigwasser im Forggensee bis hin zur Staustufe 23 am Mandichosee, südlich von Augsburg, seien die Folge. Und die bekommen jetzt auch die Kanuten in ihrer Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften zu spüren: Sie sitzen auf dem Trockenen.

Fabian Dörfler ist als Competition Manager für die Durchführung der sportlichen Wettkämpfe am Eiskanal verantwortlich. Selbst früher Kanute und Weltmeister 2005 ist er aktuell nur zu Fuß unterwegs. Im Stechschritt geht es für ihn mehrmals täglich die rund 300 Meter lange Strecke von seinem Büro im Zielbereich, den Eiskanal entlang zum Start.

Organisation der Kanu-WM sucht eine Lösung

Jetzt versuchen städtische Arbeiter, den parallel fließenden Stadtbach abzuklemmen und das überschüssige Wasser in die Wettkampfstrecke umzuleiten. Man merkt Dörfler die Anspannung an, so kurz vor WM-Beginn.

Die Organisation der Kanu-WM arbeite mit Hochdruck daran, eine Lösung für das Wasserproblem zu finden, sagt er. Gerade sei man dabei, "etwas zu platzieren, so dass es funktioniert." Die Rede ist von Beton-Trennwänden, wie man sie etwa von Baustellen auf der Autobahn kennt.

Ortstermin mit Augsburgs OB Eva Weber

Dörfler und Heiß geben sich optimistisch, dass der Plan funktioniert und die Weltmeisterschaften wie geplant durchgeführt werden können. Absolute Sicherheit hat eine Woche vor Beginn der Wettkämpfe aber niemand.

Ob mit dem akuten Wassermangel auf dem Lech die Weltmeisterschaften in der kommenden Woche akut gefährdet sind, darüber werden Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber und die WM-Organisatoren am Mittwoch bei einem Ortstermin am Eiskanal informieren.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!