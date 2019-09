Augsburger Dult zwischen Jahrmarktnostalgie und Händlergeschick

In der Augsburger Innenstadt ist der Wechsel der Jahreszeiten an einen festen Termin im Kalender geknüpft: Wenn nämlich an der Jakobermauer wieder Marktleute, Würstelbuden und Krimskrams-Stände Einzug halten, dann ist entweder Frühling oder Herbst, auf jeden Fall aber Dult-Zeit. Am Samstag, den 28. September, startet mit der Michaelidult die spätsommerliche Ausgabe des ältesten Jahrmarkts von Augsburg.

Händler mit langer Tradition

Seit mehr als einhundert Jahren gibt es die Dult, diesen Herbst zum 136. Mal, um genau zu sein. Eröffnet wird sie traditionell von Oberbürgermeister. Kurt Gribl übernimmt diesen Job am Samstagvormittag. So mancher Dult-Verkäufer übertrifft den OB in Sachen Amtszeit übrigens bei Weitem: Einige Stände sind bereits seit mehr als 30 Jahren auf der Freiluftkaufstraße zwischen Vogeltor und Jakobertor vertreten.

Jahrmarktsortiment zwischen Klassikern und Innovationen

Das Sortiment reicht von liebevoll bis ulkig: Kleidung für sämtliche Größen und Geschmäcker, Wundermittel für Alltagsgebrechen bis Oberflächenreinigung und innovative Produkte für Küche oder Werkstatt. Neu im Sortiment sind laut Stadt in diesem Jahr etwa Händler mit Bambus-Artikeln, Olivenholzprodukte oder Sauna-Öle. Jahrmarktklassiker wie Bosna und Bratwurst, Crepes oder Stockbrot laden zum gemütlichen Einkehren in die teils historischen Buden.

Die Dult hat vom 28. September bis zum 6. Oktober geöffnet, täglich von 10 bis 19 Uhr.