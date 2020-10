Augsburger Christkindlesmarkt wegen Corona abgesagt

Der Anstieg der Infektionszahlen war zu stark - die Stadt Augsburg hat den Augsburger Christkindlesmarkt 2020 deshalb abgesagt. Die Entscheidung wird vom Verband der Augsburger Marktkaufleute wie auch vom Schwäbischen Schaustellerverband mitgetragen.

Oberbürgermeisterin bedauert Entscheidung

Oberbürgermeisterin Eva Weber bedauert die Entscheidung sehr: "Wir hatten bis zuletzt die Hoffnung, mit einem dezentralen Konzept die notwendigen Hygienemaßnahmen zu garantieren und damit den Christkindlesmarkt auch durchführen zu können. Daran festzuhalten wäre aber ein falsches Signal, denn die Corona- Pandemie zwingt uns zu erheblichen Kontaktbeschränkungen. In einer solchen Situation ist es auch mit einem detaillierten Hygienekonzept nicht zu verantworten, mit Veranstaltungen von der Größe eines Christkindlesmarktes, gezielt Menschen in die Stadt zu locken. Da geht die Gesundheit der Bevölkerung in jedem Fall vor."

Verständnis bei Marktbetreibern

Manuela Müller-Manz, Vorsitzende der Augsburger Marktkaufleute, und die beiden Vorsitzenden des Schwäbischen Schaustellerverbandes, Josef Diebold und Bruno Noli, zeigten in Anbetracht der rasant ansteigenden Corona- Fallzahlen Verständnis für die Absage des beliebten Augsburger Christkindlesmarktes. Beide Seiten betonen jedoch, dass die Absage "ein herber Verlust" sei. Sobald die Fallzahlen es zulassen würden, sollte "eine Gelegenheit gefunden werden, damit in der Innenstadt zur Adventszeit Verkaufsstände aufgestellt werden dürfen."

Auch keine Shopping-Night

Nach Mitteilung der Stadtmarketing-Organisation Augsburg Marketing ist aufgrund der Umstände auch eine Shopping-Night in angepasster Form nicht durchführbar. Trotz allem soll es in der Innenstadt zumindest eine weihnachtliche Festbeleuchtung geben. Auch der Christbaum für Alle wird in jedem Fall leuchten. Der Baum wird am Montag, 9. November, auf dem Rathausplatz aufgestellt.