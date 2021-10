Augsburger Christkindlesmarkt: Mehr Platz zwischen den Ständen

Der Christkindlesmarkt soll heuer nicht nur auf dem Rathausplatz stattfinden, die Buden stehen auch auf dem Königsplatz und weiteren Plätzen in der Augsburger Innenstadt. Das sieht das Hygienekonzept der Stadt vor. Durch diese Vergrößerung des Markts sollen sich die Besucher besser verteilen und Abstände leichter eingehalten werden können. Die maximale Anzahl von 999 Besuchern auf dem Rathausplatz soll so nicht überschritten werden.

Glühweinstände werden eingezäunt

Wer einen Glühwein trinken will, der muss – Stand jetzt – seine Kontaktdaten hinterlegen. Die Glühweinstände werden mit einem Zaun versehen, Sicherheitspersonal wird dann dort auch dafür sorgen, dass die Zahl der Besucher begrenzt bleibt.

Aufbau beginnt nächste Woche

Eröffnet wird der Christkindlesmarkt am 22. November, mit dem Aufbau wird schon nächste Woche begonnen. Bei der Stadt Augsburg hofft man jetzt, dass der Markt wie geplant stattfinden kann. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle kann sich aber eine Komplett-Absage wie im letzten Jahr nicht vorstellen. Einschränkungen könne es allenfalls durch rasant steigende Infektionszahlen oder striktere Vorgaben der Staatsregierung geben.

Einzelhändler und Marktleute hoffen auf gute Geschäfte

Die traditionelle Dult hat in Augsburg nach Angaben der Stadt gut funktioniert, die Leute sind gekommen und waren - auch mit Abstand – in Kauflaune. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle meinte, die Marktleute seien zufrieden gewesen. Und der Christkindlesmarkt sei im November und Dezember noch mal eine Gelegenheit, Waren zu verkaufen, danach kommen bis Ostern kaum Märkte. Und auch der Einzelhandel in Augsburg hofft, dass der Christkindlesmarkt Leute in die Stadt lockt und die dann auch den Weg in ihre Geschäfte finden.